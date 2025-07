Alfredo Cornejo afirmó que sería "un pecado capital no desarrollar la minería en Mendoza"

Nueva sede Dirección de Minería La Dirección de Minería tiene nueva sede.

La Dirección de Minería tiene nueva sede

“Mendoza necesita más actividades económicas, necesita crecer, necesita tener mejores salarios, y eso no se consigue por la bondad de un funcionario público, sino haciendo crecer la economía”, afirmó Alfredo Cornejo.

El gobernador sostuvo que "de la única forma que vamos a aumentar el promedio salarial de Mendoza es haciendo crecer la economía”.

No hacemos minería en gran escala, no porque alguien nos lo impida, sino porque nosotros mismos nos hemos puesto trabas para hacerlo. Podemos hacerlo tan bien como hemos hecho los vinos, la industria del conocimiento o la agroindustria

Cornejo advirtió: “Sería un pecado capital no aprovechar nuestros minerales. Hoy hay una demanda enorme y nosotros tenemos parte de esos minerales tan requeridos. El objetivo del Gobierno es sumar la minería a la matriz productiva con todos los cuidados ambientales que exige la actualidad".

“No sólo lo podemos hacer bien, con buena técnica, sino que lo podemos hacer con todos los cuidados ambientales. La tecnología nos está ayudando muchísimo para que eso pueda ocurrir”, añadió.

Respecto de la nueva sede de Minería explicó: “Esto es una señal. Una señal a nuestros empleados, una señal a los funcionarios públicos y una señal a la ciudadanía: vamos en serio. Vamos en serio por el crecimiento, por mayores empleos, por una actividad que sería un pecado capital no desarrollar en esta provincia”.

Hoy damos un paso importante para dotar a los trabajjadores de mejores herramientas, de buena técnica y tecnología para que podamos hacer minería como corresponde. Eso empieza con un edificio adecuado, pero también con formación, con educación y con un equipo profesional a la altura del desafío

Policía Ambiental Minera Móviles de la Policía Ambiental Minera.

La casa de la Dirección de Minería

La nueva sede de la Dirección de Minería cuenta con una sala con equipos tecnológicos para que la Policía Ambiental Minera pueda realizar un monitoreo ambiental en tiempo real, supervisando las operaciones mineras, las plantas de tratamiento, y las rutas por donde transitan los camiones con productos mineros, las 24 horas mediante un sistema de cámaras. También permitirá monitorear el transporte de minerales para asegurar el cumplimiento normativo detallado en el Nuevo Código de Procedimiento Minero.

La nueva sede funcionará como nodo central del Catastro Minero, una herramienta que ordena la actividad, evita superposiciones de derechos y mejora la disponibilidad de información geológica y administrativa.

El edificio también cuenta con una sala de capacitaciones, destinada a la formación del personal técnico y los efectivos de la Policía Ambiental Minera. Allí se dictarán cursos sobre fiscalización, seguridad, legislación ambiental minera y control ambiental, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales.