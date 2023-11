Alfredo Cornejo adelantó un eje de su gestión: "Seremos muy duros con los que delinquen"

Alfredo Cornejo, Hebe Casado y varios de los intendentes electos.jpg Alfredo Cornejo y su vicegobernadora, Hebe Casado acudieron al acto de entrega de diplomas de intendentes y legisladores electos.

Cuando se le marcó que esa política podría generar una mayor demanda de cárceles en Mendoza, contestó que la provincia está inaugurando 1.000 plazas nuevas en su sistema penitenciario y argumentó que esa inversión responde a la hipótesis de que "la única forma de que baje el delito es que esas personas que han delinquido pierdan la libertad".

En el momento también recogió el guante y le atribuyó el aumento de determinados delitos al contexto macroeconómico del país y el clima de economía en negro. "Cada delito tiene un lugar económico. El clima de la economía en negro, el deterioro de la moneda y demás generan robos y delitos".

"El contexto macroeconómico es peor que el del 2015"

Ante la cercanía de su regreso al sillón de gobernador, se lo consultó sobre si esta segunda gestión sería más compleja o no que la primera, cuando tomó el mando en el 2015.

Obligado por el hecho de que ahora recibe el mando de su correligionario Rodolfo Suarez, Cornejo fue cuidadoso a la hora de remarcar que esta vez, a diferencia del 2015 recibe un Estado organizado: "en aquel momento teníamos un déficit del 7%", comenzó diciendo.

Pero a la vez, ya en un tono más electoral, remarcó que "el actual contexto macroeconómico es peor que en el 2015, porque si bien había alta inflación no era tan alta como esta, la distorsión de precios tampoco era esta".

En esa línea se encargó de resaltar que todas las políticas que su equipo pudiera implementar se verán condicionadas por la política económica del nuevo gobierno y dejó en claro sus dudas: "No sabemos qué moneda vamos a tener, porque nuestro peso está devaluándose de manera alarmante y eso deteriora los ingreso de las personas. Y no creo que eso se despeje el 19 de noviembre, habrá que esperar hasta el 10 de diciembre para saber qué política económica tendrá el nuevo gobierno".

Cómo se generó la deuda de la Nación con Mendoza en el subsidio al transporte

Ya en registro electoral, en medio de la campaña de cara al balotaje, Cornejo le apuntó a Sergio Massa que este viernes pasó por Mendoza, se reunió con Rodolfo Suarez y hasta usó esas imágenes con el gobernador para un spot de campaña.

Massa en Maipu.jpg Cornejo le apuntó a Sergio Massa por el atraso de la Nación en el pago del subsidio al transporte de Mendoza. Por ese atraso la Nación le debe a la provincia unos $7.200 millones.

"Lo que Massa no puede explicar es porqué la Nación le debe a Mendoza $7.200 millones por subsidios del transporte, eso es una milésima parte de los subsidios que pagan en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sobre que ponen poco, desde febrero que no lo pagan", comenzó diciendo y aportó él mismo la respuesta a ese planteo.

"La excusa que pusieron, escuchen esto, es que no rindieron 20 recorridos del 2012. Así como lo escuchan, primero lo han descubierto ahora y por eso no le pagan desde febrero el subsidio y ahora de rompe y porrazo lo van a pagar por una concesión política en medio de la campaña, bienvenida las elecciones. Apuesto doble sobre sencillo que no han llegado hoy", desafió sobre la promesa que dejó Massa en su paso por la provincia.