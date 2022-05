Gullé.jpeg Al centro, el mendocino Alejandro Gullé y la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, junto con procuradores y fiscales de todo el país en el cónclave de Paraná.

Goyeneche fue despedida de su cargo el lunes 23 de mayo al cierre de un juicio político iniciado por haber promovido una pesquisa por el caso de "los contratos de la Legislatura de Entre Ríos", donde advirtió de maniobras de corrupción con fondos públicos por sumas millonarias.

Respaldo a la fiscal Cecilia Goyeneche

Juntos por el Cambio también repudió el desenlace del proceso político-jurídico poniendo bajo la lupa la influencia del peronismo entrerriano en la conformación de un órgano acusador que desplazó al Ministerio Público Fiscal, único habilitado para esos fines, según la Constitución.

imagen.png La fiscal Cecilia Goyeneche, destituida el lunes 23 en Entre Ríos.

Gullé ya había anticipado este final para Goyeneche tras la reunión del Consejo de procuradores y fiscales de todo el país, en Paraná, a comienzos de mayo.

"Quedó demostrado que fue un juicio montado sobre la crítica a no haberse apartado de la investigación de esa causa. Goyeneche no lo hizo porque no sintió que perdiera objetividad, y en ese Jury lo desconocieron o quisieron desconocerlo. A la persona con que la vinculan, la fiscal anticorrupción le allanó el estudio, la imputó y la procesó, ¿dónde está entonces la pérdida de objetividad?". "Quedó demostrado que fue un juicio montado sobre la crítica a no haberse apartado de la investigación de esa causa. Goyeneche no lo hizo porque no sintió que perdiera objetividad, y en ese Jury lo desconocieron o quisieron desconocerlo. A la persona con que la vinculan, la fiscal anticorrupción le allanó el estudio, la imputó y la procesó, ¿dónde está entonces la pérdida de objetividad?".

El verdadero mensaje que manda el peronismo de Entre Ríos, más allá de la destitución, es, según Gullé, "aleccionar a los fiscales que se meten con el poder y que sepan que terminarán perdiendo".

- ¿Cuál es el punto cuestionado del juicio político?

- Para ese Jury crearon un órgano acusador que en las leyes no existe, conformado por abogados conjueces y no por el Ministerio Público Fiscal. ¿Acaso unos 100 fiscales de esa provincia no estaban en condiciones de llevar adelante la acusación? Sin embargo, fuera de la Constitución, convocaron a abogados-conjueces. Aun así, 16 no aceptaron el cargo porque sabían que iban a cometer un delito. Hasta que aceptó el abogado número 17: un ex candidato a intendente del PJ.

