Alcalde chileno aseguró que Macri perjudicó a San Juan para favorecer a Mendoza

"Soy responsable de lo que digo", aseveró Vera Castillo ante los periodistas y lanzó: "El ex presidente Macri le había pedido al presidente de Chile Sebastián Piñera no avanzar en el proyecto del Túnel de Agua Negra porque no le iba a dar el triunfo a San Juan y prefería entregar los recursos a Mendoza, que respondía a sus propios colores políticos".