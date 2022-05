Alberto pidió ayuda al Congreso para subir las retenciones y recibió críticas de la oposición

El jefe de Estado reconoció, durante una entrevista radial, que los votos de Juntos por el Cambio "son imprescindibles para hacer una modificación de esa naturaleza", a su vez, lanzó una crítica a ese espacio: "Los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperado que sólo lo pagaban personas ricas".

Al ser consultado sobre la interna del Frente de Todos, el Presidente aseguró que todo el oficialismo comparte la mirada de "lo que la Argentina necesita". "Todos creemos en los caminos para resolver los problemas y he planteado mis posiciones públicamente cuando tuve que hacerlo. A mí me complicaría mucho ver que estamos yendo para lugares totalmente distintos. Estamos discutiendo el cómo hacer, no el qué hacer", analizó Alberto Fernández.

retenciones campo alberto fernandez.jpg Alberto pidió ayuda al Congreso para subir las retenciones al agro y recibió críticas a la oposición.

Críticas a Alberto Fernández por suba de retenciones

La idea del presidente Alberto Fernández de subir las retenciones fue cuestionada por los referentes de la oposición, que ya anticiparon que no acompañarán una iniciativa de esas características en el Congreso.

Alfredo Cornejo expresó en su cuenta de twitter que "el Congreso no es el responsable de la pésima política económica". Además, el expresiente de la UCR afirmó que "Alberto Fernández no puede ordenar su coalición de gobierno y busca culpar a la oposición. Los problemas se encaran con programas y coherencia, pero al Presidente ya no le creen ni los propios".

A su vez, Mario Negri, jefe del bloque de la UCR, cuestionó la iniciativa que propuso el presidente Alberto Fernández y criticó que horas después de sus dichos el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, saliera a negarlo.

"Otro papelón. El ministro de Agricultura negó que vayan a subir las retenciones al campo, pocas horas después de que el Presidente afirmara que ése era el camino. El martes, Guzmán también había negado la suba de retenciones. El Presidente está desconectado de su propio gabinete", sostuvo Negri.

En tanto, el bloque de diputados de Córdoba Federal también rechazó un aumento de las retenciones agropecuarias y consideraron que "es hora de decir basta a recetas que ya han fracasado y de dar vuelta la historia de un mal impuesto que comenzó ´por única vez´ hace ya 20 años".

"Por eso, planteamos la baja gradual de las retenciones en el proyecto de ley que hemos presentado semanas atrás. De ninguna manera los legisladores de Córdoba Federal acompañaremos en el Congreso un aumento del derecho a las exportaciones agropecuarias, toda vez que se trata de un impuesto regresivo que atenta contra la producción", resaltó la bancada que le responde al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Otro de los dirigentes de la oposición en salir a repudiar esta iniciativa fue el senador del PRO Alfredo De Angeli, figura del conflicto de la Resolución 125, hace doce años. "Parece una tomada de pelo. La única medida que tiene en la cabeza este gobierno es subir retenciones, frenar exportaciones, emitir y emitir dinero y generar cada vez más inflación y desempleo. ¿Hasta cuándo Alberto Fernández?", se quejó el legislador en Twitter.

