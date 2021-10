Alberto Fernández ratificó el envío de gendarmes a Río Negro

Tras tomar la medida de asistir a esa provincia con una mayor dotación de efectivos de Gendarmería , Alberto Fernández le envió este jueves una carta a la gobernadora Arabela Carreras, para ratificarle la medida, aunque le aclaró los términos que impone la Ley de Seguridad Interior.

conflicto mapuche2.jpg Incendio ocurrido durante la madrugada del martes en el Club andino Piltriquitrón, en El Bolsón. Ante el aumento del conflicto, el presidente Alberto Fernández dispuso la asistencia de Gendarmería para Río Negro.

"El gobierno que encabezo sostiene como esencia del desarrollo político una excelente relación con los gobiernos provinciales, cuna del federalismo que nos guía", dice la misiva enviada por Fernández a Carreras, como respuesta al pedido de asistencia en materia de seguridad realizado por la gobernadora, informó Presidencia.

No obstante, el Presidente le recordó a la mandataria provincial que "es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que, las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior".

En la carta, Fernández reafirmó que "no es este el caso ni mucho menos". Y agrega: "Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro".

https://twitter.com/gabicerru/status/1451268686543826953 #RíoNegro | Repudiamos todas las situaciones de violencia. Aunque no se cumplen los presupuestos de la Ley de Seguridad Interior, se dispuso el envío de gendarmes. Cuando hay conflicto lo que hay que llevar es serenidad. Usarlo en términos electorales solo aviva los conflictos. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 21, 2021

En línea con el Presidente, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aclaró que la decisión de reforzar la seguridad en Río Negro fue adoptada por "solidaridad" con la gobernadora Carreras y para "colaborar" con la provincia.

"La posición que asumimos el miércoles, porque ya ha habido varios desmanes, es la de colaborar. Y lo estamos haciendo en este momento. Pero la escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación hacerlo. No señora, no es nuestra obligación", contestó este jueves Fernández a la mandataria provincial, en declaraciones a radio del Plata.

El funcionario nacional, señalo, entonces, que "es cuestión de leer la Ley de Seguridad Interior y se dará cuenta de que la participación de las fuerzas federales en las provincias solo está habilitada cuando hay complicaciones respecto de restituir el valor de la institucionalidad, de volver las cosas a la normalidad".

El ministro sostuvo, a la luz de esa norma, que la gobernadora "está equivocada" en su planteo y explicó: "No es nuestra obligación, ni la responsabilidad del Estado nacional. Ella tiene una policía con la que podría crear un cuerpo específicamente dedicado a los mapuches o a esta situación que tiene. Hay como 167 comunidades en la zona que ya han resuelto por la vía pacífica estas cosas".

https://twitter.com/MinSeg/status/1451261742084984832 RÍO NEGRO | Despliegue de los refuerzos de Gendarmería Nacional en El Bolsón y adyacencias para reforzar la seguridad en la provincia. pic.twitter.com/j3pazMyyZx — Ministerio Seguridad (@MinSeg) October 21, 2021

La situación en Río Negro también formó parte de la batería de temas, que abarcó la primera conferencia de prensa que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ofreció este mediodía ante los periodistas acreditados en Casa Rosada

Allí, Cerruti coincidió con los dichos del ministro de Seguridad, al sostener que el conflicto en Río Negro con algunas comunidades mapuche "lo tiene que resolver la gobernadora" ya que el distrito "tiene fuerzas para poder controlar" la situación.

"Este Gobierno repudia las situaciones de violencia y vandalismo y espera que los conflictos se resuelvan de manera armónica a través del diálogo", dijo, al tiempo que pidió que el tema "no sea usado como herramienta electoral para sacar rédito" de cara a los comicios legislativos del 14 de noviembre.

https://twitter.com/AlePalmieriRN/status/1450811407142903813 Otro atentado incendiario en #ElBolsón, esta vez en el #ClubAndinoPiltriquitrón, que acrecienta el miedo en la sociedad y que desafía a las autoridades. No se pueden seguir tolerando este tipo de actos violentos en nuestro país. pic.twitter.com/G7oNynN0P7 — Alejandro Palmieri (@AlePalmieriRN) October 20, 2021

En su intercambio con la prensa acreditada en la Casa de Gobierno, Cerruti agregó que el Gobierno "espera que se resuelva de la mejor manera posible" la situación en Río Negro, ya que se trata de "un conflicto que tiene una parte judicial, una cuestión de territorialidad, etnias, historias y una cantidad de otras cosas que están envueltas en este tema".

Para la portavoz gubernamental, el de Río Negro "no es un conflicto que tenga que ver con la propiedad privada, sino con la historia de este país, y con quienes se sienten propietarios, e incluso algunas de las tierras no son de propiedad privada de otros ciudadanos sino de Parques Nacionales".

Señaló "no entender" en este caso las dudas que se plantean en esta materia, "porque este Gobierno respeta y defiende el derecho que establece la Constitución Nacional en torno a la propiedad privada".

Ante una consulta, aseguró que el embajador de la Argentina en Chile, Rafael Bielsa, "no intervino y no pidió la libertad" de Facundo Jones Huala en una audiencia que se realizó ante la Corte de Apelaciones de Temuco en el país transandino donde se tramitaba la libertad condicional solicitada por el dirigente mapuche argentino.

"(A Bielsa) Le dieron la palabra en algún momento y contestó una pregunta muy puntual que le habían hecho, pero no intervino como parte de la defensa y solo fue como actor consular para garantizar el derecho a la defensa como lo haría cualquier consulado en cualquier situación similar" en la que viera afectado un ciudadano argentino, dijo.

conflicto mapuche gendarmes2.jpg

Según había anticipado la portavoz gubernamental, los efectivos de Gendarmería que llegan a la Patagonia tendrán el objetivo de "patrullar" y "prevenir actos vandálicos" asociados a la problemática mapuche de la zona.

Durante la madrugada del martes, un incendio destruyó el Club andino Piltriquitrón de El Bolsón, donde se encontraron panfletos contra la gobernadora Carreras, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano; y empresarios extranjeros que son propietarios de tierras de la zona.

Las autoridades provinciales ya anunciaron que presentarán una denuncia a la Justicia Federal por este hecho tras repudiar el ataque.

Según se informó desde el Gobierno provincial, "Carreras, manifestó su "más enérgico repudio al ataque incendiario" y ratificó que "no se avalará ningún tipo de violencia en Río Negro".

"Este es el tercer ataque incendiario sufrido en el mes. El primero destruyó el nuevo Centro de Informes Turísticos de El Bolsón y el segundo se registró en instalaciones de Vialidad Rionegrina en Bariloche, donde además se agredió y maniató a una familia", señaló un comunicado difundido por la Gobernación de Río Negro.