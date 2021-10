La respuesta de Aníbal Fernández a la gobernadora de Río Negro: "Señora, no puede exigir nada"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió este jueves al cruce de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, a quien le dijo que no está en condiciones de "exigir nada", luego de su reclamo por mayor presencia de gendarmes en la provincia. "Señora, está equivocada, no tiene ninguna atribución", resaltó el funcionario nacional, tras los dichos de la mandataria, que afirmó que no pedía "un favor" al Gobierno nacional, sino que era una "exigencia".