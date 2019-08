Alberto Fernández pidió a los cordobeses que "miren cómo estaban en 2015"

Mientras que el presidente Mauricio Macri cerraba la campaña este jueves con vista a las PASO del domingo con un acto en Hurlingham, en las redes sociales se lanzó una importante propuesta para que el término #YoVotoMM se volviera tendencia global.

A la par, y teniendo en consideración que este viernes se celebraba el Día Internacional del Gato, el "hags" #YoVotoAlGato también quedó entre los más utilizados en Twitter.

El propio Presidente agradeció la enorme repercusión que se logró: "Gracias a todos los que hoy declararon su apoyo publicando en Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp. Es emocionante ver a tanta gente expresándose en libertad. El resultado fue contundente, tendencia global #1 en Twitter. A votar el domingo!!! #YoVotoMM".

Por su parte, un episodio por demás particular se dio en el mundo virtual, es que muchos usuarios comenzaron a publicar mensajes sin ningún sentido e, incluso, en inglés. Esto provocó decenas de burlas y señalamientos de que se estaban usuando "bots" o "trolls" para tener mayor viralización.

El acto de cierre junto a Vidal

Macri dijo que "el país que queremos está en el futuro, no en el pasado", durante el acto de cierre de Juntos por el Cambio, y no ahorró elogios hacia la gobernadora María Eugenia Vidal, al aconsejar a los bonaerenses que "no se la pierdan".

Macri, quien aspira a la reelección acompañado en la fórmula por el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, agregó que "este domingo se definen muchas cosas, porque esta incertidumbre nos hace daño".

"Se define si seguimos hacia el futuro y volvemos al pasado. Si seguimos dando batalla contra los narcos, las mafias y la corrupción", afirmó.

Macri agregó que "el país que queremos está en el futuro, no en el pasado y cuanto antes lo hagamos, antes lo vamos a lograr".

En el centro del escenario tipo 360° grados armado en el Centro Asturiano del partido bonaerense de Vicente López, Macri insistió en afirmar que el 11 de agosto "se define si seguimos integrándonos al mundo y cobrando vitalidad o volvemos a darle la espalda, se define si respetamos al que piensa distinto".

"Por eso es muy importante que vayamos a votar. Cada voto cuenta porque cada voto dice 'no volvemos al pasado'. Porque el país que queremos está en el futuro no en el pasado, y cuando antes lo hagamos, antes lo vamos a lograr", aseveró.

Además, Macri agregó que "esto es solo el comienzo" y destacó: "si pudimos con el espantoso punto de partida que nos dejaron y con todo lo malo que pasó en el mundo, imaginemos lo que vamos a lograr con un poco de viento a favor y con estas bases que construimos estos cuatro años".

Visiblemente emocionado, al igual que la mandataria, quien aspira a su reelección, Macri enfatizó que "los bonaerenses fueron los más audaces de 2015 porque se animaron a dejar atrás 28 años de desidia y sometimiento y apostar a lo mejor que le pasó en los últimos 30 años a esta provincia, que es María Eugenia Vidal".

"No voy a poder describir con palabras el nivel de admiración, cariño y respeto que tengo por esta mujer", dijo visiblemente conmovido, mientras Vidal se secaba las lágrimas con un pañuelo descartable, sentada entre el primer candidato a diputado nacional, Cristian Ritondo, y el compañero de fórmula de Macri, el senador Pichetto.