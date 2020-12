Alberto Fernández no descartó usar a la Policía para disipar aglomeraciones

El mandatario aseguró también: "Si vemos que la situación no afloja, veremos de qué modo las fuerzas de seguridad y demás empiezan a actuar en las calles para disipar a la gente y para impedir aglomeraciones".

"Tenemos la sensación que diciembre fue un mes de relajamiento, hubieron marchas y situaciones que hicieron que el virus circule con mayor rapidez", subrayó el jefe de Estado en diálogo con Radio 10.

"Gobernar en pandemia es lo mas cercano a caminar en un pantano, nunca se sabe lo que va a pasar, porque muy poco se sabe del virus", sostuvo Fernández.

El mandatario manifestó que el Estado debió reinventarse "frente a la pandemia", a la vez que indicó: "Por eso incorporamos el IFE, el ATP, y el impuesto a la riqueza. Nos preocupaba los sectores más pobres, yo personalmente no quería que quedaran desamparados, por eso sacamos la tarjeta alimentaria".

"Incluso hemos tenido aprendizajes a lo largo de este año.

Cuando se desataron los contagios en los barrios, creíamos que era el fin, pero fuimos testeando y les pedimos que se cuidaran entre ellos", señaló Fernández.

El Presidente destacó además que todo eso se logró mientras se llegaba "a un acuerdo con los acreedores".

"Yo no miento, no está en mi naturaleza. Les prometí a los jubilados que no iban a pagar los medicamentos y lo cumplí. Les prometí a los argentinos la vacunación a fin de año y lo cumplí", subrayó.

En tanto, agregó: "Le prometí al país que la ley del aborto se iba a tratar y así fue, hoy tenemos ley. Me comprometí personalmente a conseguir vacunas para todos los argentinos".

Además, Fernández realizó un balance de lo que fue su primer año de Gobierno: "Estoy muy tranquilo con mi conciencia, siento que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Creo que tomamos siempre el camino correcto".

De todos modos, aclaró: "Fue un año muy difícil, nadie sabe lo que he vivido yo ni mis ministros, enfrentamos una pandemia que nos dio vuelta todo".