Alberto Fernández fue a votar de mal humor y se enojó por una pregunta de una periodista de Canal 7

Alberto Fernández.JPG Un presidente de salida, enojado y apurado. Asì se lo vio al presidente Alberto Fernández cuando concurrió a votar

Cuál fue la pregunta de Canal 7 que ofuscó a Alberto Fernández

La mendocina Marcela Navarro fue una de las pocas periodistas que pudo realizar preguntas al presidente de la Nación, y su cuestionamiento fue directamente al hueso: "¿Cuál es la autocrítica a su gtestión?".

La respuesta ya comenzó de mala manera. "No voy a habar de esto hoy, porque estamos en veda, el lunes te respondo lo que quieras".

Navarro repreguntó: "Pero cómo va a seguir a partir del lunes?", El presidente se limitó a responder "Como un ciudadano más".

Navarro insistió "¿se va a retirar completamente de la política?". Evidentemente, esta pregunta hizo enojar a Fernández, que no se contentó con no responderle, sino que realizó hacia la periodista un gesto despectivo. "Eso no importa", le dijo, acompañando la respuesta con un movimiento de manos, casi como queriendo hacer callar a la periodista.

Hay que decir que Fernández no estaba en un buen día, porque a los demás colegas también les respondió con pocas palabras y menos sonrisas. Con el clásico "estamos en veda", eludió casi todas las consultas.

Se limitó a invitar a la gente a votar y a decir que estaban haciendo todo para que estos comicios se desarrollaran en paz.

Un voto relámpago

El presidente llegó a las 9.38 a la Universidad Católica Argentina de Puerto Madero. En medio de un gran vallado y con un operativo de seguridad custodiándolo, ingresó a su lugar de votación.

Tras saludar correctamente a las autoridades de mesa, ingresó al cuarto oscuro y demoró segundos en salir, introducir su voto en la urna y en retirarse.

En la calle no había militancia acompañándolo, se limitó a saludar a unas pocas personas y se retiró en el auto oficial.