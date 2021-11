Alberto Fernández criticó a Macri por la deuda con el FMI

alberto fernandez elecciones legislativas.jpg Durante un acto de campaña por las elecciones legislativas Alberto Fernández cruzó a Mauricio Macri por la deuda contraída con el FMI.

El Presidente afirmó que "lo único que podría hacer en cinco minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen. Eso no vine a hacerlo yo. Eso no lo hace un peronista, nosotros sabemos a quienes representamos".

"Le escucho decir, mientras le arranca los micrófonos a los periodistas cuyas preguntas le incomodan (en referencia al episodio con el canal C5N), que él el problema de la deuda lo arregla en cinco minutos; fue el mismo tiempo que necesitó para endeudarnos y generar un conflicto que va a durar generaciones", expresó durante su discurso Alberto Fernández.

https://twitter.com/alferdezprensa/status/1456730720655839234 "Pongámonos de pie y recuperemos la confianza en nosotros mismos. Seamos una Argentina que se avergüenza de los especuladores y no reniega de la política. Votemos por el futuro”. El presidente @alferdez en la inauguración del edificio del sanatorio Anchorena Itoiz de @UPCNok. pic.twitter.com/bp2OBDPNXT — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) November 5, 2021

El jefe de Estado se pronunció así en un acto en Costa Salguero por la inauguración del Hospital Anchorena Itoiz de Avellaneda, perteneciente al sindicato de estatales de UPCN.

Además, Fernández volvió a pedir el voto para el Frente de Todos ante las elecciones legislativas de la semana próxima: "Hay una argentina que está muy cerca, que es la crece al 10% por año. Es una Argentina que crea empleo, que no reniega de la política y que se avergüenza de los especuladores que gobernaron".

Y agregó: "Esa Argentina pongámosla de pie, saquémosla a la calle y el próximo domingo cuando lleguemos a votar votemos por el futuro".

Por otro lado, Fernández dijo que está "orgulloso" de los "sindicatos y obras sociales" del país y remarcó que "eso es algo que debemos preservar por el bien de todos los argentinos".