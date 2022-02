Alberto Fernández: "Cristina no está de acuerdo con Máximo"

En una entrevista con el periodista Gustavol Sylvestre, en C5N, el Presidente de la Nación contó: "El miércoles hablé con Máximo y me explicó sus diferencias. Hoy (este lunes) me llamó y francamente le dije que no era necesario que renunciara. Me explicó que habló con Cristina y según el propio Máximo ella no estaba de acuerdo".