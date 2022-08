Ahora es el turno de AMPROS tras el fracaso del SUTE y ATE en las negociaciones con el Gobierno

"Ese aumento que no se dio en el 2020 supone hoy un retraso salarial del 50%, es decir que según nuestras estimaciones el que cobra $100.000 debería cobrar $150.000, ese es el poder adquisitivo que hemos perdido. Lo que planteamos es que esa recuperación se pueda pagar aunque sea en cuotas y que el aumento se indexe mes a mes, con una fórmula que podría combinar el aumento de la inflación con el incremento de recaudación", explicó Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros.

A esos pedidos salariales, en la paritaria también reclamaran por pases a planta, adicionales y resoluciones de mayor dedicación que se les adeuda.

Pero más allá de las pretensiones, el gremio de los profesionales médicos van a la paritaria con cierto recelo, sabiendo que ante el rechazo del SUTE a la propuesta oficial, el Gobierno respondió otorgando el aumento por decreto y la también negativa de ATE de acepar la propuesta del Ejecutivo de un incremento que elevaría los salarios un 44% desde enero hasta agosto. El lunes a la noche el titular del gremio Roberto Macho, anunció que no descartan ir "al paro por tiempo indeterminado".

"No podemos aceptar una propuesta que no esté pensada para los profesionales de la salud, porque ofrecerle lo mismo a todos los empleados estatales es un grave error político de esta gestión. Cada sector tiene sus particularidades, nosotros tenemos que discutir qué hacer con los pediatras que no hay, qué hacer con los terapistas, qué hacer con los médicos que no quieren trabajar en el Sur y están pidiendo licencia sin goce de haberes. Pero este Gobierno quiere darle el mismo aumento a todos y si no te gusta te lo da por decreto", se quejó la gremialista.

Si la propuesta no es razonable evalúan nuevas medidas de fuerza

Si bien no ha trascendido cuál será la oferta superadora que llevará el Gobierno a la mesa paritaria, desde el gremio adelantaron que si no está a la altura de lo que piden, analizarán en reunión de delegados las futuras medidas de fuerza a implementar.

Ese mismo gremio convocó a un paro por 48 horas el 26 y 27 de julio pasado y según los números que manejan la adhesión en los hospitales, centros de salud y efectores públicos fue del 80% en ambas jornadas de huelga.