Aborto legal: Diputados postergan la firma del dictamen para el miércoles

Dentro de Juntos por el Cambio, el PRO fue el más intenso en el planteo de que haya presencialidad total sin excepciones, con el argumento de que "el Poder Ejecutivo dispuso el fin del aislamiento, la apertura de ciudades para el veraneo, de salas de juego y las imágenes del velatorio de Diego Maradona".

También se conversó sobre el sistema con el cual reunir a los 200 diputados en un mismo lugar, análisis que incluyó la posibilidad de hacerlo habilitando también las galerías o en el recinto con una distancia menor a la aconsejada pero con un examen de PCR para quienes ingresen allí.

Juntos por el Cambio propuso que la sesión se realice en el Centro Cultural Kirchner, lugar más amplio que el recinto de la Cámara, y el oficialismo quedó en analizar esta posibilidad para dar una respuesta.

Centro Cultural Kirchner.jpg Diputados llegaron a un acuerdo para que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el aborto legal, se intente dictaminar el miércoles. La sesión podría trasladarse al Centro Cultural Kirchner.

Una alternativa que se manejó fue un estadio -patrocinado por una compañía de telecomunicaciones-, en el distrito bonaerense de Malvinas Argentinas.

El tema se terminaría de acordar el viernes, cuando las autoridades de Juntos por el Cambio sometan la cuestión a la opinión del resto de los integrantes de la bancada.

Participaron de la reunión Massa, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, y la vicepresidenta de la bancada, Cecilia Moreau; el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Merio Negri, y los jefes parlamentarios en la Cámara baja del PRO, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Además estuvieron Alvaro González y Silvia Lospennato, del PRO; Eduardo 'Bali' Bucca y Alejandro 'Topo' Rodríguez, del interbloque Federal; José Luis Ramón y Luis Di Giácomo, de Unidad Federal para el Desarrollo, y Felipe Álvarez, de Acción Federal.

Mientras, el plenario de comisiones que analiza el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (aborto legal) decidió sumar una nueva ronda de expositores.

En el último tramo del plenario de comisiones, donde hubo 20 oradores, la diputada oficialista Cecilia Moreau, titular de la comisión de Legislación General -cabecera del plenario-, también anunció que se postergará la firma del despacho sobre el "Programa de los 1000 días", iniciativa que contempla beneficios de salud integral para las personas gestantes y para bebés de hasta tres años.

La segunda ronda informativa tuvo doble jornada a la mañana y a la tarde, cuando los expositores que defienden el proyecto presentado por el Ejecutivo argumentaron que responde a un "problema de salud publica", mientras que los detractores insistieron en que la Constitución Nacional garantiza la vida desde la concepción.

La diputada Moreau también advirtió que las personas que envían correos electrónicos intimidatorios por su posición sobre el proyecto de legalización del aborto legal "van a ser denunciados e investigados".

"No vamos a tolerar esta situación. Van a ser denunciados e investigados, vengan de donde vengan y vayan hacia quién vayan así que no pierdan más el tiempo", señaló.

Los mails con intimidaciones se suman a escraches que sufrieron el diputado radical Facundo Suárez Lastra, las agresiones al diputado por Mendoza José Luis Ramón y los familiares de la legisladora del Frente de Todos Carolina Gaillard.

jose-luis-ramon-pichetto-presupuesto.jpg Militantes provida agredieron a José Luis Ramón, que votó en contra del aborto legal en su momento. Foto: NA.

Moreau mantuvo algunos contrapuntos con la médica de "por la vida" de Tucumán Gisela Reynaga, quien tuvo conceptos muy duros sobre el proyecto al sostener que el camino es "brindar seguridad a la madre".

"¿El camino no será brindar seguridad a la madre para que transmita esa tranquilidad al niño en su seno? Para ello necesitamos un entorno social seguro. Una sociedad que no se rinda a políticas mal llamadas salud pública. Tenemos una constitución 'pro-vida', que defiende la vida de la madre y del niño por nacer", expresó Reynaga.

En la audiencia realizada a la tarde del miércoles también expuso la diputada porteña del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien reclamó que "todas aquellas instituciones que nos niegan derechos no tengan más injerencia en nuestras vidas, en las leyes o en la educación", porque "no queremos injerencias de las iglesias".

El abogado Fernando Toller descalificó al proyecto al manifestar que "es una ley de fomento del aborto" y pidió que le "den oportunidad a cada ser humano, ya que no podemos devolver la vida a las miles de vidas que se ha llevado el Covid 19, y no le sumemos mas desolación".

En tanto, la subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud, Sonia Terragona, señaló que el sistema de salud está "pagando los costos" por los abortos clandestinos, ya que "lo único que se hace fuera del sistema es propiamente la práctica del aborto, pero las complicaciones, atenciones, visitas a los profesionales, todo se sigue haciendo en el sistema formal".