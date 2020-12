Aborto legal: cómo votaron los diez diputados por Mendoza

El legislador nacional votó en contra, igual que en el 2018. Sin embargo, su discurso llamó la atención. Sabiendo que todo indicaba que la votación saldría a favor del proyecto, criticó la representatividad de la Cámara de Diputados en este tema en particular y aseguró que la comunidad no estaba de acuerdo con el proyecto.

Sin embargo, hasta el momento de la votación, la única incógnita era el ex gobernador Alfredo Cornejo. Su caso era curioso. En el 2018, como gobernador, aseguraba que el aborto era un caso de salud pública y se mostraba a favor pero antes del debate prefirió no dar a conocer a su posición e incluso decidió no ser orador. Finalmente decidió abstenerse de votar.

Cómo votaron los diputados por Mendoza

Entre los diputados nacionales por Mendoza, cuatro acompañaron el proyecto de aborto legal y cinco dieron a conocer su rechazo. En el primer grupo están Alejandro Bermejo (PJ), Jimena Latorre (UCR), Claudia Najul (UCR) y Marisa Uceda (PJ). Por la negativa fueron Omar De Marchi (PRO), Omar Félix (PJ), Luis Petri (UCR), José Luis Ramón (Protectora) y Federico Zamarbide (UCR). En tanto, Alfredo Cornejo se abstuvo.

José Luis Ramón fue el primero que tuvo la palabra y anticipó su no acompañamiento. "Podemos argumentar técnica y científicamente pero hay un tema social que no están siendo escuchadas en este debate. Entiendo que quien está en frente busca la libertad pero este tema no puede ser resuelto por las mayorías circunstanciales que están hoy en esta Cámara", argumentó el diputado, que se mostró en contra de la representatividad de la Cámara de Diputados.

Ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo - Dip José Luis Ramón - Recinto

Jimena Latorre dijo durante su intervención: "Estamos debatiendo aborto seguro y un Estado presente. Desde 1921 la sociedad ha evolucionado y el derecho ha quedado por detrás. Tenemos la obligación de despenalizar y legalizar el aborto".

Diputada Latorre, Jimena - Sesión 10-12-2020 - PL

Diputada Najul, Claudia - Sesión 10-12-2020 - PL

Diputado Petri, Luis - Sesión 10-12-2020 - PL