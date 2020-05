Share on copy

Mariano Fragueiro Frías, abogado de Carlos Zannini, subrayó que la causa que investiga el Memorándum con Irán es "un invento total".

"Zannini ofreció pruebas y pidió declaraciones. Me había dicho `Yo quiero un juicio en el que me absuelvan, no la nulidad de la causa´", sostuvo el letrado.