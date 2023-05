"A los mendocinos no les gustan los cocoliches", disparó Suarez contra el frente de De Marchi y Orozco

"Tenemos que cuidar a Mendoza", dijo y disparó: "A los mendocinos no les gustan los cocoliches, estas mezcolanzas"; en relación a esa alianza que conformaron dirigentes de diferentes sectores y opiniones.

Ese mismo calificativo fue el elegido por Hebe Casado, precandidata a vicegobernadora junto a Alfredo Cornejo, cuando fue consultada en Radio Nihuil por el nuevo frente electoral.

Desde La Unión Mendocina, advertidos de las palabras del gobernador, dijeron a Diario UNO: "Cocoliche era una mezcla del italiano y el español que practicaban los gringos recién llegados de Italia. Es un orgullo porque significaba la unión y el esfuerzo de los que venían a trabajar y a hacer grande este país".

"Por supuesto, siempre están los que se burlan, pero suelen ser los que no hacen nada por progresar", respondieron.

Suarez valoró a su gabinete y la labor en pandemia

Tras su último discurso anual como gobernador, durante la conferencia de prensa, Suarez se mostró emocionado, repasando los momentos que junto a su equipo de trabajo, debió atravesar.

"Me emociona que profesionales exitosos como Víctor Ibañez o Mario Isgro cerraron sus estudios y vinieron a trabajar conmigo", valoró.

"Pensé mucho", dijo y repasó sobre la etapa en la que arrancaba la pandemia: "Iniciamos las clases o no, nos adherimos a la fase 1 o no. No dormíamos, teníamos que tomar decisiones de magnitud influyendo en la vida de los mendocinos".

rodolfo suarez discurso anual 2023.jpg Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza.

"Se prohibía en el país mientras nosotros apostábamos a la libertad. Sabíamos que la fiesta del estudiante era un peligro y apostamos a los mendocinos. Nunca voy a dejar de recordar que no había nadie en la calle y era sólo porque se los habíamos pedido. La gente se cuidó", recordó.

"Ni hablar cuando tuvimos la llamada del primer caso. Mi señora lloraba en la casa. No dormíamos ubicando personas en camas en hospitales", dijo con sinceridad sobre aquel 2020 y 2021 que cambió la vida de muchos mendocinos.

"Y la Nación no nos daba nada", se quejó. "Y sin embargo vamos a entregar un gobierno con mejoras salariales, con un fondo anticíclico, estoy muy contento", analizó.

Suarez sobre la minería en Mendoza

En el discurso anual, el gobernador hizo referencia a proyectos como Cerro Amarillo, Hierro Indio y Potasio Río Colorado, los tres en los que se puede avanzar sin modificar la ley 7.722 que rige en Mendoza.

Después de ese discurso, Suarez sostuvo que "la minería es una gran oportunidad para Mendoza, como lo es en muchísimos países del mundo".

"Lamentablemente, si bien lo dijimos en la campaña nuestra y en la de la oposición, apenas inició mi gobierno se le mintió al pueblo, hubo campañas para que no se pudiera modificar la ley y ahora habría que preguntarles -a los que lo hicieron- por qué lo hicieron y si pueden dormir bien con la pobreza que hay", expresó sobre aquel diciembre de 2019.

"Queríamos que las personas tengan su auto, sus vacaciones, su buena educación y alimentación; pero hubo mucha mentira de actores de la provincia y de afuera y ocurrió lo que ocurrió", recordó.

alfredo cornejo silvio pannocchia rodolfo suarez nora vicario.jpg Tras el discurso anual, Alfredo Cornejo, Silvio Pannocchia (candidato de Cambia Mendoza en San Carlos), Rodolfo Suarez y la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario.

Sobre las decisiones que se tomaron luego en relación a la minería, el gobernador expresó: "No bajamos los brazos, sólo elegimos otros caminos. Se dejó de lado porque estaba en juego la paz social y más en ese contexto en el que vivíamos, con conflictos también en Chile".

"Pídanles a los que les mintieron a los mendocinos que den respuestas de la pobreza", solicitó visiblemente ofuscado.