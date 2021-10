7D: Petri y De Marchi no creen en un acuerdo nacional con el kirchnerismo

A continuación, un resumen de los principales conceptos que dejaron los diputados nacionales de la oposición en 7D.

¿Acuerdo nacional?

Petri: "Yo no le creo nada a este gobierno. Es un eslogan vacío el llamado al diálogo. ¿Qué van a poner en la mesa de diálogo: la reforma laboral que no quieren hacer porque los tironean los sindicatos, la reforma impositiva, la inflación?. El kirchnerismo no da garantías de tratar los problemas que verdaderamente hay que tratar".

De Marchi: "El acuerdo nacional no debe ser una posibilidad, es un necesidad. Pero yo también descreo de esta convocatoria. No veo vocación real. Si el kirchnerismo se mantiene como hasta ahora veo pocas chances de un acuerdo nacional. En Mendoza todavía se mantiene un diálogo, pero a nivel nacional, no sabemos qué proponen".

Petri: "Sí, pero en la misma semana que hablan de acuerdo, en Mendoza votan en contra del Presupuesto. Nuestro rol es el de la oposición, de controlar, no tenemos que cogobernar. Ellos tienen que cerrar con el Fondo Monetario, tratar la reforma laboral... pero el kirchnerismo no quiere saber nada de eso. No sabemos qué quieren incluir en la agenda".

De Marchi: "No podemos comparar a Cristina Kirchner con Mauricio Macri. Ese mensaje de la supuesta grieta es funcional al kirchnerismo, que ha gobernado 16 años y no resolvió los problemas del país. Hay que poner sobre la mesa 3 o 4 ejes y uno es cuáles son los amigos de Argentina en el mundo: Cuba, Nicaragua, Venezuela o los países razonables".

Petri: "El llamado al diálogo es pirotecnia electoral. En el mismo momento que hablan de acuerdo, hacen control de precios, mantienen retenciones y generan inseguridad económica para posibles inversores".

De Marchi: "El congelamiento de precios es compulsivo, sancionatorio. Macri jamás congeló precios. Sí, hizo acuerdos de precios".

Petri: "Acordar no es congelar. Los malos de esta película para el Gobierno son los empresarios. El control de precios lo tenemos que rechazar. Los precios congelados los vamos a pagar con empleos".

De Marchi: "Con el llamado al diálogo se están anticipando. Sergio Massa tiene un gran olfato político y sabe que no es sustentable lo que está pasando. No se puede sostener la brecha entre lo que se gasta y lo que se recauda sólo con emisión".

La deuda externa

De Marchi: "Hay un relato hábilmente instalado por Cristina Kirchner sobre la deuda que según ellos generó Macri. Hay que revisar los números de la deuda que dejó ella. La realidad es que no podés gastar más de lo que tenés. Si lo hacés, tenés que cobrar más impuestos, pedir préstamos y emitir. Con Mauricio Macri se empezó a bajar el déficit".

Petri: "Claramente se ha construido un relato de la deuda. 7 de cada 10 pesos que tomó Macri fueron para pagar deuda pasada. Hay que renegociar con el FMI, en eso estamos de acuerdo. Pero el Fondo pide un plan de estabilización monetaria, que no hay".

Lo que viene

De Marchi: "Un acuerdo debería ser que el Estado gaste menos de lo que recauda pero si el Gobierno justifica aumentar el déficit, como lo ha dicho, hay un problema serio. Un acuerdo no es querer o no querer: es necesario".

Petri: "El Gobierno tiene que ponerle sensatez y racionalidad a la economía. Tiene que bajar el gasto, eliminar cepos, congelamientos y restricciones. Una forma de ponerle freno es con el voto en las elecciones, para que no tengan mayoría en el Senado y se preocupen más por nombrar jueces que por tomar medidas en la pandemia".

De Marchi: "Con mayorías distintas se eliminan mayorías dominantes. La reforma judicial es necesaria pero la de la Justicia que está en contacto con la gente, la Justicia de Familia o del fuero penal o civil, no la Justicia que investiga las causas de corrupción.

Petri: "Este gobierno liberó 4.500 presos en pandemia. Esa decisión de liberar presos la estamos pagando con más inseguridad y no se debate bajar la edad de imputabilidad de menores. La reforma judicial busca tomar por asalto a la Justicia".

Macri y la causa de espionaje a familiares del ARA San Juan

De Marchi: "¿Alguien puede creer que Macri haya querido escuchar lo que decían los familiares del ARA San Juan?. Es una causa inventada.

Petri: "Nunca el gobierno de Macri tuvo intención de espiar. Y lo que él pide es un juez imparcial. ¿Por qué tiene la causa un juez de Dolores, que además es de Justicia Legítima?.

IMPSA

De Marchi: "En nuestro espacio se permite tener disidencias. Ratifico que no estoy de acuerdo con el salvataje que se hizo. Se resolvió un problema interno de una empresa con la plata de todos. Se puso plata nacional y provincial para quedarse con una deuda. ¿Si la familia que creó la empresa no está capacitada para conducirla -por la razón que fuera- por qué tres militantes detrás de un escritorio sí van a poder?".

Petri: "Hay que ver con el tiempo qué ocurre y si la empresa no termina cooptada por La Cámpora".

Qué temas llevarían a un mesa para un gran acuerdo nacional

Petri: "1) Rebaja de impuestos. 2) Reforma laboral. 3) Coparticipación. 4) Bajar a 14 años la edad de la imputabilidad de los menores que delinquen. 5) La deuda externa".

De Marchi: "1)Rebaja de impuestos. 2) Reforma laboral. 3) Reforma judicial. 4) Coparticipación, con sanciones y premios. 5) Deuda externa".

Quiénes deberían estar en la mesa de diálogo

Petri: "1) Mauricio Macri. 2) Rodríguez Larreta. 3) Alfredo Cornejo. 4) Lilita Carrió. 5) Javier Milei".

De Marchi: "1) Mauricio Macri. 2) Rodríguez Larreta. 3) Cristina Kirchner (o Máximo). 4) Sergio Massa. 5) Alfredo Cornejo".

Quién gobernará Mendoza en 2023

De Marchi: "Quiero y me gustaría asumir esa responsabilidad. Quiero conducir la provincia. También entiendo que cualquiera de los 4 que proponen (los otros fueron Tadeo García Zalazar, Alfredo Cornejo y Luis Petri) está en condiciones de hacerlo".

Petri: "¿A qué político no le gustaría ser gobernador? Me gustaría, pero voto por los cuatro".