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Accidentes en Mendoza

Vuelco de un camión en Ruta 40: hubo tres vehículos involucrados y ningún herido Luján de Cuyo

El vuelco del camión ocurrió frente a una YPF en el Acceso Sur. Intervinieron dos camiones y una camioneta. No hubo lesionados y trabajaron Bomberos

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Bomberos de Luján de Cuyo acudieron a asistir en el vuelco del camión

Bomberos de Luján de Cuyo acudieron a asistir en el vuelco del camión

Un camión volcó este viernes por la tarde en Ruta 40, a la altura del cruce con Ruta 7, frente a una estación de servicio YPF, en Luján de Cuyo. El accidente involucró a tres vehículos y generó demoras en la zona.

Según la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 16.23 y, pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas. En el lugar trabajaron Bomberos, Policía Vial y personal de jurisdicción.

Vuelco camión
Por el vuelco del camión en la Ruta 40, debieron asistir los bomberos de Luján de Cuyo. No hubo heridos.

Por el vuelco del camión en la Ruta 40, debieron asistir los bomberos de Luján de Cuyo. No hubo heridos.

Cómo fue el vuelco del camión

De acuerdo con la reconstrucción oficial, los vehículos circulaban de sur a norte por el Acceso Sur cuando una camioneta Toyota Hilux realizó una maniobra para esquivar a otro rodado que iba a baja velocidad.

Esa maniobra terminó encerrando a un camión Scania, que se desvió hacia la banquina y colisionó con el semirremolque de un camión Volvo que estaba estacionado. Como consecuencia del impacto, el semirremolque volcó sobre uno de sus laterales junto con la carga.

Los conductores de los tres vehículos -dos camiones de origen extranjero y la camioneta perteneciente a un mendocino- fueron asistidos en el lugar y se constató que no presentaban lesiones. El tránsito se vio afectado mientras se realizaban las tareas de asistencia y ordenamiento en la zona.

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