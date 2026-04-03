Vuelco de un camión en Ruta 40: hubo tres vehículos involucrados y ningún herido Luján de Cuyo
El vuelco del camión ocurrió frente a una YPF en el Acceso Sur. Intervinieron dos camiones y una camioneta. No hubo lesionados y trabajaron Bomberos
Según la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 16.23 y, pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas. En el lugar trabajaron Bomberos, Policía Vial y personal de jurisdicción.
Cómo fue el vuelco del camión
De acuerdo con la reconstrucción oficial, los vehículos circulaban de sur a norte por el Acceso Sur cuando una camioneta Toyota Hilux realizó una maniobra para esquivar a otro rodado que iba a baja velocidad.
Esa maniobra terminó encerrando a un camión Scania, que se desvió hacia la banquina y colisionó con el semirremolque de un camión Volvo que estaba estacionado. Como consecuencia del impacto, el semirremolque volcó sobre uno de sus laterales junto con la carga.
Los conductores de los tres vehículos -dos camiones de origen extranjero y la camioneta perteneciente a un mendocino- fueron asistidos en el lugar y se constató que no presentaban lesiones. El tránsito se vio afectado mientras se realizaban las tareas de asistencia y ordenamiento en la zona.