Vuelco de un camión en Ruta 40: hubo tres vehículos involucrados y ningún herido Luján de Cuyo

Según la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 16.23 y, pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas. En el lugar trabajaron Bomberos, Policía Vial y personal de jurisdicción.

Vuelco camión Por el vuelco del camión en la Ruta 40, debieron asistir los bomberos de Luján de Cuyo. No hubo heridos. Ministerio de Seguridad

Cómo fue el vuelco del camión

De acuerdo con la reconstrucción oficial, los vehículos circulaban de sur a norte por el Acceso Sur cuando una camioneta Toyota Hilux realizó una maniobra para esquivar a otro rodado que iba a baja velocidad.