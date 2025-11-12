La familia de María Laura, la adolescente de 14 años atacada con una cadena por la madre de una compañera en la Escuela N°16 de Junín, atraviesa un verdadero calvario. A dos semanas del violento suceso, su madre, Laura, denunció que están en riesgo de vida y que la posible excarcelación de la agresora desató un clima de terror e incertidumbre que afecta gravemente su cotidianeidad y situación económica.
"Vivimos en un cuento de terror": el drama de la familia de la menor que fue atacada con una cadena
La madre de una alumna atacó a una compañera de su hija con una cadena y con el paso de los días la comenzó a amenazar a ella y a su familia
El brutal ataque en la escuela de Junín ocurrió el pasado 27 de octubre. La mujer irrumpió en el aula y golpeó a la menor con una cadena, dejándola herida, a causa de un conflicto previo entre las alumnas. Este acto de violencia escolar escaló dramáticamente, y ahora la preocupación principal de la familia es la seguridad y la protección ante las amenazas que dicen recibir por parte del entorno de la atacante.
"Estamos encerrados en casa, los nenes no pueden salir a disfrutar, jugar o ir a la escuela, y nosotros, como adultos responsables, no podemos ir a trabajar", explicó Laura a la Agencia Noticias Argentinas. La situación se ha vuelto insostenible: no solo temen por su integridad física debido a las amenazas de la agresora y su familia, quienes supuestamente esperan a su hija y a otras menores en la escuela, sino que también enfrentan un caos económico al no poder retomar sus actividades laborales.
Aunque la fiscalía de la UFI departamental de Junín, a cargo de Fernanda Sanchez, solicitó una medida cautelar de prohibición de acercamiento y cese de molestias en favor de la víctima y su grupo familiar, y cuentan con rondines policiales, el temor persiste, especialmente ante la inminente excarcelación de la agresora.
"La causa avanza, pero la mujer va a ser excarcelada aparentemente. La familia de la agresora amenaza...", lamentó Laura. La familia, adujo, está viviendo en un cuento de terror que parece recién comenzar, or lo que necesita ayuda urgente para solventar los gastos diarios que se acumulan mientras permanecen resguardados.
Para quienes deseen colaborar con la familia de la víctima de violencia escolar en Junín y ayudar a María Laura en este difícil momento, pueden hacerlo al alias LOMA.CLASE.URNA a nombre de María Laura.