"Vivimos en un cuento de terror": el drama de la familia de la menor que fue atacada con una cadena

El brutal ataque en la escuela de Junín ocurrió el pasado 27 de octubre. La mujer irrumpió en el aula y golpeó a la menor con una cadena, dejándola herida, a causa de un conflicto previo entre las alumnas. Este acto de violencia escolar escaló dramáticamente, y ahora la preocupación principal de la familia es la seguridad y la protección ante las amenazas que dicen recibir por parte del entorno de la atacante.

"Estamos encerrados en casa, los nenes no pueden salir a disfrutar, jugar o ir a la escuela, y nosotros, como adultos responsables, no podemos ir a trabajar", explicó Laura a la Agencia Noticias Argentinas. La situación se ha vuelto insostenible: no solo temen por su integridad física debido a las amenazas de la agresora y su familia, quienes supuestamente esperan a su hija y a otras menores en la escuela, sino que también enfrentan un caos económico al no poder retomar sus actividades laborales.