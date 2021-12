Violó y mató a su hijastra de 3 años y lo condenaron a 45 años de prisión

Fuentes judiciales informaron a Télam que en el mismo fallo, la madre de la menor, Cecilia Cabrera, fue condenada a 8 años de prisión por "homicidio calificado por el vínculo en el que median circunstancias extraordinarias de atenuación", ya que se tuvo en cuenta que también sufría violencia de parte del hombre.

Según resolvieron los jueces del Tribunal, integrado por Hernán Decastelli, Ramiro Fernández Lorenzo y la jueza Cecilia Sanucci, la mujer cumplirá la pena en modalidad de arresto domiciliario.

El hecho ventilado en el debate ocurrió el 21 de agosto de 2014, cuando Mia fue llevada al hospital de Berisso en estado grave supuestamente a raíz de una caída, y la derivaron al hospital de Niños de La Plata donde murió finalmente el 24 de septiembre de ese año.

Los médicos que atendieron a la nena en el hospital de Niños expresaron en el juicio que recordaban el caso porque "jamás habían visto algo tan atroz" y que además de los desgarros y hematomas que le provocaron la muerte presentaba lesiones y cicatrices de larga data.

Mientras que la defensa del imputado planteó la absolución y que el caso debería ser encuadrado como homicidio preterintencional, porque no hubo intención de matar y el abuso sexual no existió; en tanto pidió que se le aplique una pena menor al plantear la inconstitucionalidad del artículo 55 del Código Penal, que permite sumar las penas, al entender que no puede aplicarse más de 25 años de prisión, a su criterio, el máximo previsto por la ley.

En tanto, la defensa oficial de de la mujer solicitó la absolución al alegar que Argañaraz fue víctima de violencia de género y varios planteos subsidiarios, estos últimos receptados hoy por el Tribunal. El particular damnificado, representado por el doctor Matías Pietra Sanz, y las doctoras Andrea Reynoso y Antonella Demarco, adhirió al alegato de la fiscalía.