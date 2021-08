Violencia de género: un hombre incendió la casa de su ex mujer

El hombre finalmente cumplió su promesa de prender fuego a la casilla en la que vivía la mujer y los cincos niños. Pero el peligro no ha pasado: el agresor está libre y Aldana y toda su familia temen por su vida. Además, han perdido todas sus pertenencias.

En diálogo con Radio Nihuil, Aldana contó lo ocurrido y se refirió al miedo que tiene por su integridad.

"Él tiene prohibición de acercamiento y una medida de exclusión del hogar. Yo lo denuncié porque ayer -por el jueves- me pegó en el centro, y la policía me llevó a poner la denuncia. Me pidieron los datos y me dijeron que tenía que presentarme a declarar. Yo como tenía miedo, en la noche me fui a quedar en la casa de mi tía, por eso no me pasó nada a mi y a mis hijos", contó la mujer agredida.

violencia de genero, incendio.jpg

La declaración de la tía

Jésica, una tía de Aldana que reside en el mismo asentamiento, fue testigo del incendio.

"El gritó "Aldana, te estoy por prender fuego la casa" yo salí atrás de él, yo empecé a pegarle con un palo de escoba y él agarró y me pegó también. Yo igual le seguía pegando y entonces, prendió fuego el colchón de la cama grande con un encendedor. También dijo que iba a incendiar la casa de la madre de Aldana y la mía, porque yo tenía a mi sobrina durmiendo ahí".

La tía de Aldana agregó, además, que temen por el entorno violento del agresor, que reside en el barrio La Gloria, de Godoy Cruz.

"Él, los tíos y los parientes son gente pesada. van a venir a hacer daño acá. La policía viene pero después se va y quedamos al descubierto".

Para colaborar con Aldana y sus hijos, cualquier elemento es de utilidad ya que perdieron todo en el incendio: camas, colchones, ropa de niños y adultos. El teléfono de contacto es 261 5250662