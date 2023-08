Luego del robo, Julia Halupczok posteó en sus cuenta de Twitter: "Hoy volvieron a entrar (nos tienen de hijos). Dos llamados a la policía, mientras los veía por las cámaras. La policía nunca fue", y retuiteó un posteo que había hecho un par de días antes: "Entraron a robar a la bodega y no solo tengo que llevar las pruebas yo (grabaciones de las cámaras), sino que me las piden en DVD... DVD!!!!!!!!!! En el 2023!!!!! Me voy a vivir a Uganda", en referencia al primer robo sufrido el lunes 28 de julio.

A las 21 del jueves, seis delincuentes llegaron en vehículo a la bodega ubicada en calle Carril Viejo y calle Fatigone, de Maipú. "Entraron por el portón principal, sonó la alarma, llamamos a la Policía los de la alarma y yo, y no llegaban", explicó la enóloga.