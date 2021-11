Video: un hombre atacó a otro con un hacha en la calle

Maxi, el hijo de Juan, le dijo a C5N que su padre estaba "yendo para calle Mendoza por San Nicolás, cruza la cortada Marcos Paz y por atrás de él aparece el atacante".

"En uno de los videos se ve que él para la bicicleta (en la que iba), saca el hecha de una caja de delivery (que llevaba con él) y sale corriendo a atacar a mi papá. Con el primer hachazo y mi papá tuvo una reacción (de defenderse), no sé si le pegó pero le hizo un gran corte, profundo. Le hicieron 10 puntos aproximadamente", relató.

Una vez sorteado el shock inicial del ataque, y después de que su padre recibiera el alta, Maxi enumeró otras situaciones de violencia vividas por su familia a manos de Leandro. "Mi papá tiene una verdulería adentro de un supermercado y Leandro trabajaba como repositor en ese supermercado, más o menos desde hace tres años", aclaró.

Además de conocer a Juan, el agresor había tenido "una pelea" con el hermano de Maxi, "así que mi hermano caminaba por la calle y él iba por atrás y le pegaba, y salía corriendo", recordó.

"Después tuvo otra pelea con mi hermano más chiquito, que lo encuentra por la calle. Mi hermano se defiende y en la pelea a él se le cae un cuchillo, lo agarra y se va. Después mi hermano en esa semana viajó a otra provincia y quedó en la nada. Eso fue en plena pandemia", precisó.

Tras dejar su trabajo en el supermercado el agresor consiguió sustento como repartidor a través de una de las tantas aplicaciones que funcionan en nuestro país, pero dejar de ver a Juan y sus hijos no lo aplacó.

"La verdad creo que está obsesionado con mi familia porque cuando ataca a mi papá, él primero pensó que le estaba robando y se da vuelta y no sé si (el agresor) le dice '¿no me conocés a mí?', y mi papá cae al suelo y le grita 'pará, pará'. Ahí (el atacante) le tira tres o cuatro hachazos", relató Maxi. "A mí papá lo quiso matar, una persona normal no anda con un hacha. A mí papá no le sacó la riñonera, el celular... fue a matarlo. No sé cómo mi papá lo sintió y se corrió", sentenció.

Tras el ataque, "el agresor se fue a agarrar su bicicleta, que la había dejado en su bicicleta, y hace 50 metros por la cortada, Marcos Paz, porque él vivía ahí, en una pensión", precisó Maxi. Ese fue el dato que aportó la familia a los efectivos policiales y en ese sitio encontraron al hombre, que se encuentra detenido en la comisaría 2da de Rosario.

"Cuando lo agarraron (el agresor) estaba cocinando con el pantalón y las zapatillas manchadas de sangre. Después encontraron el hacha en la pieza", reveló Maxi.