Video: un femicida usa TikTok para subir videos desde la cárcel

Juan Domingo Marquestau es oriundo de González Chávez; hasta octubre de 2021 convivió con Nicole Peña, cuando la Justicia le impuso una restricción de acercamiento con quien finalmente sería su víctima: en diciembre del año pasado, la golpeó en el rostro hasta dejarla inconsciente, la ató de pies y manos, la ahorcó con una cuerda y la arrojó a un aljibe.

El sujeto fue detenido en la localidad bonaerense de General Pirán, donde vivía, y hasta confesó el crimen, por lo que fue derivado a la cárcel de Batán, donde permanece a la espera del juicio.

Lo insólito del caso es que, a pesar de estar preso por el femicidio, Marquestau abrió una cuenta en la red social TikTok y sube videos en los que se lo puede ver con boina, alegre y hasta bailando, mostrando su cotidianeidad. Además, saluda a mujeres que son sus seguidoras.

Por esa razón, los fiscales Ramiro Anchou y Diego Benedetti enviaron un oficio al director de la Unidad Penal para que le retengan el teléfono celular.

Como en principio no está cometiendo ningún delito con el dispositivo, por lo que no hay elementos “penales” para quitárselo, los fiscales pidieron que se lo retengan porque no estaría cumpliendo con el protocolo de uso del teléfono, ya que el mismo es solo para comunicarse con la familia y afectos.