Video: un colectivero salvó a una mujer de un robo

La victima caminaba por ese lugar cuando fue abordada por un ladrón con barbijo, que quería quitarle la mochila que llevaba puesta hacia adelante.

La mujer se resistió al robo y comenzó a tironear con el asaltante mientras a toda velocidad, haciendo señas de luces y tocando la bocina, llegó para auxiliarla un colectivo de la línea 180 cuyo chofer había visto el inicio del robo a unos metros.

El ladrón se asustó y salió corriendo, mientras que los vecinos activaron la alarma vecinal y la mujer subió al colectivo para ponerse a resguardo.

Habla el colectivero que salvó a una mujer de un asalto en La Matanza: puso en fuga al ladrón

Fuentes policiales indicaron a Télam que la mujer aún no pudo ser identificada y como no se acercó a ninguna comisaría, por el hecho no hay denuncia.

Sebastián Vitale, el chofer de la línea 180 que puso a salvo a la víctima, contó este lunes al canal TN cómo fue su intervención.

“Veo que le están robando. Donde ella estaba no está la parada, era una cuadra antes, y antes de llegar a la esquina vi la situación. Traté de acelerar el colectivo, bocinazo, luces y aceleré como para asustarlo”, dijo el colectivero, quien confirmó que la víctima “es pasajera de la línea”.

“Pobre señora, a las 4.50 de la mañana sola, sin acompañantes y estos pibes que salen al acecho de ellas. A la noche pasan miles de cosas, cuando todos duermen salen los ratones”, comentó Vitale.

“Yo abrí la puerta, no la voy a dejar sola. Y ella pudo salir de la mala situación”, señaló el chofer

Por último, contó que cuando la mujer subió, con otra pasajera le preguntaron si se sentía bien y ella “estaba shockeada, pidió boleto y se sentó”, y agregó: “Por suerte no le robaron nada pero el maltrato lo sufrió”.