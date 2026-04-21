Video: se grabó mientras corría una picada ilegl y terminó registrando su propia muerte

Embed El doloroso adiós a Ariel Federico Bellena, el joven de 24 años fallecido en un accidente de moto en la autopista La Plata - Buenos Aires, altura km 35,5 de Berazategui pic.twitter.com/kCjxBN2h5y — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) April 20, 2026

Accidente y muerte en una picada ilegal

El hecho sucedió en la madrugada del lunes pasado, específicamente en el kilómetro 35 de la autopista Buenos Aires-La Plata mientras se desarrollaba una carrera ilegal de motos. En medio de la competición, todos los vehículos frenaron de forma brusca pero el joven perdió el control, chocó con otro participante y terminó cayendo al asfalto de forma violenta, según quedó registrado en el video que él mismo grabó.

Fuentes del caso confirmaron que el conductor, de 24 años, salió despedido y cayó sobre la cinta asfáltica, provocando de forma inmediata su muerte debido a que no llevaba casco puesto. Es decir, sufrió graves lesiones cerebrales al golpear el cráneo contra el pavimento.

Pero el motociclista muerto, identificado como Ariel Federico Ballena, también iba con una acompañante de 21 años a bordo del rodado. Fuentes oficiales detallaron que esta joven resultó prácticamente ilesa.

La Justicia abrió una causa penal para investigar la muerte, la cual fue caratulada como homicidio culposo, y solicitó la presencia de la Policía Científica en el lugar. A su vez, se hizo el relevamiento de las cámaras de seguridad, aunque con el propio video que grabó Ariel Ballena quedó bastante clara la mecánica del accidente.