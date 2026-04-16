Fueron a un restaurante ubicado en la ciudad santafesina de Rosario. Comieron de lujo. Se fueron sin pagar un sólo peso pero sin saber que estaban siendo filmados por las cámaras de seguridad. Fueron escrachados en las redes sociales, por lo que se arrepintieron y terminaron abonando la cuenta días después, aunque con una irónica propina.
Se fueron sin pagar del restaurante, los escracharon en redes sociales y volvieron a saldar la deuda
Una pareja de clientes del restaurante en Rosario se fue antes de abonar la cuenta pero el video se viralizó
El insólito episodio tuvo como protagonistas a dos integrantes de un matrimonio quienes se habían ido de un restaurante sin pagar lo que consumieron hace algunos días.
Finalmente los clientes se arrepintieron tras haber sido escrachados en las redes sociales del restaurante y saldaron la deuda, además de haberle dejado una propina a la moza que los atendió en un local de esta ciudad.
Escrache del restaurante
El insólito hecho se produjo días pasados en una parrilla bastante popular de la ciudad de Rosario que se llama La Cambicha y ubicada en la calle Gutenberg 900. Según quedó registrado en las imágenes y comunicaron desde el local en sus redes sociales, los clientes se fueron del lugar sin abonar una cuenta de $72.000 pero también sin saber que todo que quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio
Según se puede apreciar en el video, luego de cenar en el sector de un patio interno, el hombre se levantó y se fue. Segundos después fue seguido por su esposa, quien antes de dejar el lugar habló con otra moza del restaurante mientras bebía un vaso con soda.
Tras notar la situación, los dueños del restaurante publicaron las imágenes de las cámaras de seguridad en las redes sociales oficiales del comercio y rápidamente se hicieron viral.
Tras la exposición mediática que tuvo, el matrimonio envió a una abogada al restaurante que pagó el saldo pendiente y además le dejó una irónica propina de $10 a la joven que los había atendido durante aquella polémica cena.