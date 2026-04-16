Se fueron sin pagar del restaurante, los escracharon en redes sociales y volvieron a saldar la deuda

Embed Las parrillas: subamos contenido de nuestra carne así la gente viene.



La Cambicha megachad: usemos nuestras redes principalmente para escrachar gente que se va sin pagar. pic.twitter.com/1nkPejUGLT — Nicolás Maggi (@nicolasmaggi87) April 11, 2026

Escrache del restaurante

El insólito hecho se produjo días pasados en una parrilla bastante popular de la ciudad de Rosario que se llama La Cambicha y ubicada en la calle Gutenberg 900. Según quedó registrado en las imágenes y comunicaron desde el local en sus redes sociales, los clientes se fueron del lugar sin abonar una cuenta de $72.000 pero también sin saber que todo que quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio

Según se puede apreciar en el video, luego de cenar en el sector de un patio interno, el hombre se levantó y se fue. Segundos después fue seguido por su esposa, quien antes de dejar el lugar habló con otra moza del restaurante mientras bebía un vaso con soda.

Tras notar la situación, los dueños del restaurante publicaron las imágenes de las cámaras de seguridad en las redes sociales oficiales del comercio y rápidamente se hicieron viral.

Tras la exposición mediática que tuvo, el matrimonio envió a una abogada al restaurante que pagó el saldo pendiente y además le dejó una irónica propina de $10 a la joven que los había atendido durante aquella polémica cena.