Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.

Tras el robo, que ocurrió en la calle Islas Orcadas, del barrio Presidente Sarmiento, y cuando el ladrón emprendió la huida, fue embestido por un automóvil al que no vio y por el impacto se desestabilizó, cayó de la moto y la mochila robada salió disparada por varios metros.

En ese momento, vecinos del lugar intentaron reducirlo con algunos elementos para que no huyera del lugar del accidente hasta que llegó personal policial y lo trasladó con custodia al hospital de la zona donde fue atendido por las heridas del choque.

Trabajó en el lugar personal de la Comisaría 3° de Florencio Varela. El delincuente fue puesto a disposición de la justicia que lo indagará una vez que tenga el alta médica.