Con la excusa de buscar una mesa, una pareja ingresó al local y se paró detrás de la periodista en busca de un lugar para sentarse. Luego de tomarse algunos segundos, la delincuente quitó el bolso del respaldar y lo introdujo debajo de una campera para luego retirarse del local impunes.

No pasó ni un minuto desde que ingresaron al local hasta que se fueron. En la cartera tenía documentos, tarjetas y la llave del auto.

Video: así roba una pareja de "mecheros" en Palmares

No es la primera vez que esta pareja roba en Palmares

Carina Scandura realizó un posteo en su cuenta de Twitter contando lo sucedido y rápidamente se volvió viral. A tal punto que muchos usuarios contaron que esta pareja viene robando seguido en Palmares.

"Me robaron. Sí, anoche mientras cenaba en el local @omoisushinikkei de @Palmares_Mall. Entró una pareja y con total impunidad me robó mi cartera, la cual contenía mi DNI, licencia de conducir y tarjetas, y lo peor la llave de mi auto. Si alguien encuentra algo por favor me avisa", escribió la conductora de "Mediodía" (FM 98.9).

Robo-en-Palmares-a-Carina-Scandura3.jpg La periodista Carina Scandura contó en Twitter el hecho de inseguridad que vivió en Palmares.

Muchos usuarios comenzaron a comentarle la publicación y una joven le contó que hace unas semanas una pareja también le robó en Rama Negra, otro local de Palmares. De hecho, le compartió la imagen de las personas que le robaron.

Robo-en-Palmares-a-Carina-Scandura.jpg Según una usuaria de Twitter, la misma pareja había robado una cartera hace unas semanas en Rama Negra.

La periodista agregó que "son muy parecidos, no me atrevo a decir que son los mismos, pero mi hija que sí los vio dice que le parece que sí son".

Además contaron que esa pareja está escrachada en Facebook y que los vieron robando en la calle Aristides, de Ciudad.

En tanto que otro joven dijo haberlos vistos cuando salieron del local con la cartera. "Trabajo en Taco Azteca de Palmares, entraron a nuestro local, salieron y mi coordinador vio como se repartían las cosas de una cartera. Cerca de la Farmacia, pensábamos que venían de Chachingo, pero al parecer era del local de enfrente, donde estabas vos", escribió.

Robo-en-Palmares-a-Carina-Scandura1.jpg Un joven contó que su jefe vio como se repartían las cosas de la cartera.

Hasta el momento Scandura no ha podido recuperar los documentos perdidos, entre ellos la licencia de conducir.

Otro hecho de inseguridad en Mendoza que alerta a los clientes de uno de los shoppings más importante de la provincia.