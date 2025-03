Video: encerró a su novio en una valija, lo filmó suplicando y terminó muriendo asfixiado

Sarah Boone crimen Estados Unidos pareja.jpg Sarah Boone, la autora del crimen en Estados Unidos.

En ese primero momento, la mujer explicó que habían estado tomando bebidas durante gran parte del día. Desinhibidos por el alcohol, comenzaron a jugar a las escondidas dentro de la propiedad. Eso llevó a que la mujer le pidiera a su pareja que se esconda en una valija convencional, como la cualquier persona utiliza en un viaje.

Según su primer relato, ella cerró el cierre de la valija y segundos después se desmayó por su estado de alcoholización. Cuando volvió a despertarse, su novio ya estaba muerto y por eso llamó a la Policía.

Sarah Boone crimen Estados Unidos pareja 3.jpg Jorge Torres, la víctima del crimen en Estados Unidos.

El video que reveló el crimen

Los antecedentes violentos entre la pareja y su versión con varias fisuras hicieron que los investigadores profundicen un poco más sobre el asunto. No fue difícil develar la verdad: en el propio celular de Sarah Boone había dos videos que echaron luz sobre los últimos minutos con vida de Jorge Torres.

En las imágenes se puede ver que la mujer filma al hombre cuando está encerrado en la valija. Incluso se puede apreciar que la maleta se mueve, como si la víctima quisiera escapar, mientras le suplicaba que le abriera el cierre porque se estaba quedando sin aire.

Embed - Sarah Boone Cell Phone Video #2 of Suitcase Murder

“Por todo lo que me has hecho, que te jódete”. “Eso es lo que yo siento cuando me engañas”. Son algunas de las frases que le lanza la mujer a su pareja dejando evidenciado que se trató de un crimen. Además, la autopsia reveló que Jorge Torres había recibido golpes antes de ser encerrado en la valija.

Juicio y condena por el crimen

A fines del año pasado, Sarah Boone enfrentó un juicio por el crimen de su pareja. En ese debate cambió su versión inicial y apuntó a que había cometido el asesinato en legítima defensa, luego de recibir una agresión por parte de su pareja. Poco de eso le creyó el jurado, que la terminó encontrando culpable y recibió una pena de prisión perpetua.