► TE PUEDE INTERESAR: El presunto femicida de Agostina Trigo también enfrenta una causa por prostituir a su hijastra

Pelea el santo 2.jpg

"Esto paso hoy en el boliche El Santo Disco/Face Oficial. Yo lilme como personal de seguridad golpeaban haciendo abuso de poder. Al final del video se puede ver como me decian que por que grabates lo que estaba pasando. Ani me quilan el celular y se corta la grabacion. Luego me liran al piso, me pegan en las costillas, me tiran el pelo, me tiran tragos, me sacan afuera amenazado que me iban a detener. Le hice una copla antes de borrarlo porque si no, no me dejaban salir" posteó la mujer que hizo la denuncia de lo ocurrido en el boliche de Mendoza.

"En la foto se puede ver una mujer del personal de seguridad que me sacó afuera y me golpeó. Realmente se que esto va a seguir pasando, como siempre. Pero hoy mo paso a mi" cerró el posteo de Facebook la chica que hizo la denuncia del accionar del personal de seguridad de "El Santo".

► TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en San Carlos: una mujer murió al volcar una camioneta en un arroyo

Embed

Según las declaraciones de testigos, todo habría sucedido por el robo de un celular, por el cual habría intervenido el guardia de seguridad, mientras a su alrededor el grupo de los denunciantes golpeaban a los del señalado. Segundos después intervino el resto de los guardias, los cuales habrían empezado a golpear "a cualquiera que se interpuso en su camino".

El video se viralizó en Facebook y miles de usuarios de Mendoza repudiaron el accionar del personal de seguridad, el cual fue catalogado "abuso de poder", y por ello pidieron clausurar el boliche.