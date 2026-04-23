Es cordobés, advirtió que un compatriota estaba siendo racista en Brasil y lo denunció

El episodio fue advertido por otro argentino oriundo de Córdoba que se encontraba en el lugar, quien no dudó en alertar a una patrulla de la Guardia Municipal que circulaba por las inmediaciones, derivando en la detención inmediata del agresor.

racismo brasil El nuevo detenido por racismo en Brasil.

¿Quién es el acusado de racismo en Brasil?

A través de sus perfiles públicos en redes sociales, se pudo reconstruir parte de la vida de José Luis Haile en tierras brasileñas. Instalado en Río de Janeiro desde 2024, el hombre se presenta bajo el alias del Puma de Janeiro.

En sus publicaciones, suele mostrarse como un vecino integrado a la vida de Brasil porque como vendedor ambulante comparte imágenes de su trabajo diario en las playas, donde se dedica a la venta de choclos y bebidas.

Asimismo, mantiene vínculos con la Argentina: en sus fotos de redes destaca su fanatismo por Boca Juniors y hace frecuentes referencias a su pasado en la ciudad de La Plata.

racismo brasil 2 El acusado de racismo es vendedor ambulante en las playas.

Grave acusación de racismo

La situación de José Luis Haile es delicada debido a los recientes cambios en la normativa brasileña. Tras la reforma de la Ley 14.532, la figura de injuria racial fue equiparada al delito de racismo, volviéndolo un delito imprescriptible y sin posibilidad de fianza en muchos casos.

Con este nuevo marco legal, el argentino podría enfrentar una condena de entre 2 y 5 años de prisión efectiva en Brasil.

Este caso vuelve a poner el foco sobre el comportamiento de ciudadanos argentinos en Brasil. A principios de este año, la abogada Agostina Páez protagonizó un hecho de racismo similar a la salida de un bar. La mujer permaneció retenida en el país vecino durante más de 2 meses tras ser denunciada por gestos y expresiones racistas, un antecedente que marca el rigor con el que la justicia brasileña está tratando este tipo de episodios.