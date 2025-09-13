Una familia chilena volcó en la Ruta 7, el conductor quedó atrapado en el auto y está grave

Una familia chilena volcó este mediodía en la Ruta 7 cuando regresaban a su país y el conductor, de nacionalidad estadounidense, está grave, luego de sufrir varios politraumatismos. Su esposa y dos niñas, de 13 y 10 años, fueron trasladadas al hospital de Uspallata, mientras que el hombre tuvo que ser socorrido porque quedó atrapado en el vehículo.
