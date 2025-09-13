Inicio Policiales Accidentes en Mendoza
En Uspallata

Una familia chilena volcó en la Ruta 7, el conductor quedó atrapado en el auto y está grave

Cuatro personas, dos adultos y dos menores, tuvieron que ser hospitalizados luego de sufrir un accidente camino a Chile

Una familia chilena a bordo de una camioneta Mitsubishi sufrió un accidente vial en Uspallata. Todos fueron asistidos por Bomberos, la GUM y la policía de Mendoza.

Foto: gentileza Osvaldo Valle

Una familia chilena volcó este mediodía en la Ruta 7 cuando regresaban a su país y el conductor, de nacionalidad estadounidense, está grave, luego de sufrir varios politraumatismos. Su esposa y dos niñas, de 13 y 10 años, fueron trasladadas al hospital de Uspallata, mientras que el hombre tuvo que ser socorrido porque quedó atrapado en el vehículo.

Gendarmería Nacional informó que el hombre de 41 años sufrió politraumatismos graves y fue trasladado vía terrestre al Hospital Central. El reporte de la Policía, destacó que tiene uno de sus brazos comprometidos.

La mujer de 29 años, argentina y las niñas chilenas quedaron en observación en el nosocomio local, hasta recibir el alta.

El vuelco en la Ruta 7, camino a Chile

El accidente ocurrió pasadas las 13 y un llamado a la línea de emergencias alertó que una camioneta Mitsubishi se desplazaba de oeste a este por Ruta 7 y por razones que aún se investigan y tratan de establecer, el conductor perdió el dominio del rodado y dando varios tumbos y quedando al costado de la banquina.

En el operativo de rescate participó personal de la Guardia Urbana (GUM) y policiales que arribaron al lugar junto con Bomberos del Cuartel Central. El equipo logró rescatar a la víctima.

