Un remisero atropelló a un agente de tránsito para evitar un control de alcoholemia

Todo momento quedó registrado por una persona que estaba en el lugar y esto permitió que la justicia actúe de inmediato. Laureano Nuttini, agente atropellado, estuvo unas horas internado y se constató que solo tuvo lesiones leves.

El personal de tránsito señaló que el hombre en todo momento se resistió al control y que por eso se encerró en su vehículo y arrancó sin mediar quien tenía adelante.

A su vez recuerda que el automovilista comenzó a hacer zigzag para que él cayera al piso y pudiera escapar de la escena dejándolo tendido en el piso. En medios locales el inspector aseguró que hará la denuncia correspondiente contra el remisero de 29 años.

El agente atropellado recordó que se encontraba junto a sus compañeros realizando un control de alcoholemia y también de documentación.

"Cuando se le pidió no quiso frenar, se llevó puesto todo lo que encontró a su paso, no sólo a mí, a mis compañeros los embistió también, pero me llevé la peor parte. Cuando iba arriba del capot y él empezó a zigzaguear y me despide, realmente pensé lo peor. Di la cabeza contra el cordón", contó Nuttini.

El remisero, de la empresa San Cayetano, fue este miércoles hasta la sede de la Municipalidad en Cinco Esquinas e intentó hablar con el inspector, quien se negó al diálogo.

"Él no tiene nada que hablar conmigo, deberá contactarse con los abogados. Es un hombre grande y se debe atener a las consecuencias. En los operativos te encontrás de todo, malos tratos, agresiones, pero de tal magnitud nunca me pasó", confió Nuttini.

El acusado fue indagado en libertado y el vehículo, Chevrolet Corsa, fue trasladado a la dependencia municipal para que se realicen las pericias correspondientes.

El hecho sucedió este martes alrededor de las 20.30 cuando inspectores de la municipalidad realizaban diversos controles de alcoholemia a automóviles que circulaban por la avenida Laprida.

En la mañana de este miércoles, el intendente de la localidad, Adán Bahl, se manifestó en Twitter sobre el suceso: "Quiero expresar mi repudio por lo que sucedió en Paraná, ha sido lamentable e inadmisible", manifestó el intendente en redes sociales, y reseñó: "Un trabajador municipal fue atropellado por el conductor de un remis, que intentó evadir un control de documentación y alcoholemia".

"Exigir el cumplimiento de las normas en un marco de respeto y convivencia entre vecinos es tarea diaria de nuestro municipio, y no debería poner en riesgo la vida de nuestros trabajadores", concluyó Bahl.