Un presunto robo seguido de incendio alertó a los vecinos en pleno Godoy Cruz

Los Bomberos del Cuartel Central, Voluntarios de Guaymallén, Godoy Cruz y Defensa Civil trabajaron en el lugar debido a que en el interior del galpón había un vehículo, además de que algunos indicaron que había materiales y líquidos químicos inflamables.

El hallazgo tras el incendio

El empleado de un comercio cercano que detectó el incendio en el lugar, contó a Radio Nihuil que es ocurrente que personas se metan "en la casa para hacer daño y robar lo que encuentren en las propiedades abandonadas. Como no encontraron nada debieron prender fuego", explicó Mauricio.

Por su parte, el bombero Javier Verón, explicó que el incendio había sido controlado y no había peligro en casas colindantes. "Es un galpón muy grande con pérdidas parciales debido a material combustible. Tuvimos que forzar un portón con policías porque no había forma de acceder al lugar. En el lugar no había nada".

incendio Godoy Cruz 3.jpg El incendio no llegó al vehículo que estaba dentro del galpón en Godoy Cruz.

Los dueños del lugar también estaban presentes y aseguraron que está la casa, detrás un patio, un salón cerrado y el galpón donde estaba el vehículo. El incendio se originó en ese salón que era usado como depósito de electrodomésticos y muebles en desuso. Allí las pérdidas fueron totales.

Una de las propietarias del laboratorio expresó: "Es un depósito donde se traen cosas que no sirven. Lo único que estaba era la camioneta, pero no hay tachos con productos químicos, están todos vacíos".

Añadió: "La cerradura de la casa está forzada, a la ventana de la cocina le arrancaron la reja, y para el fondo no sé. Se robaron un montón de cosas, falta el inodoro, se trataron de llevar hasta la cocina pero no la pudieron sacar, hay una cama que quedó a mitad de camino". La mujer sostuvo que había una alarma pero delincuentes la rompieron hace días.