Personal de la Comisaría 23º de Uspallata prestó unos neumáticos que pertenecían a un auto secuestrado tras un choque a preventores de Las Heras que tenían que asistir en un incendio y otros dos hechos urgentes. La situación generó una denuncia y que el caso terminara siendo investigado por la Inspección General de Seguridad (IGS). El principal motivo es que se denunció que los neumáticos devueltos no eran las originales.
Un préstamo de neumáticos por parte de la policía a preventores de Uspallata generó una denuncia en la IGS
Policías de la Comisaría 23ª prestaron a preventores de las Heras las ruedas de un Fiat chocado, según consta en un acta. La IGS llamará a indagatoria
Según el titular de la IGS, Marcelo Puertas, en diez días, tres autoridades de la Comisaría tienen que asistir a indagatoria por el caso.
En el acta consta que el pedido se hizo por la imposibilidad de usar un móvil oficial que tenía sus cubiertas dañadas, en un contexto complicado: tenían que prestar asistencia en un incendio, un allanamiento y un control de acampe.
El pedido de los neumáticos quedó plasmado en un acta
De acuerdo con el acta labrada en la Comisaría Nº 23 de Uspallata el 26 de febrero, alrededor de las 9 se recibió un llamado del jefe de la GUM, Pablo Tijera. Allí explicó que un vehículo asignado a preventores de la zona había sufrido desperfectos en sus cubiertas, lo que lo dejaba fuera de servicio.
En ese momento, según consta en el documento, no había grúa disponible en la villa para asistir al móvil. A la par, se desarrollaban distintos operativos, entre ellos un incendio, un allanamiento y controles vinculados a un acampe contra la minería, lo que demandaba todos los recursos disponibles.
Frente a esa situación, Tijera solicitó autorización para utilizar dos ruedas de un Fiat Cronos que se encontraba dentro de la dependencia policial, tras haber quedado en el lugar luego de un choque.
Cuándo se devolvieron los neumáticos
El acta indica que el pedido fue autorizado en forma verbal, con la condición de que los neumáticos fueran repuestas una vez solucionado el problema. El objetivo era trasladar el móvil hasta una gomería, reparar los neumáticos y retomar el servicio.
Más tarde, cerca de las 11.30, se dejó constancia de un nuevo llamado en el que se informó que la tarea había sido completada. Según ese registro, las cubiertas del móvil fueron arregladas y las ruedas del Fiat Cronos fueron colocadas nuevamente en el vehículo que permanecía en la comisaría el mismo 26 de febrero.
Las versiones cruzadas que generaron polémica
Tanto desde el municipio de Las Heras como desde el Ministerio de Seguridad coinciden en que se trató de un préstamo excepcional en un contexto de urgencia y que las ruedas fueron devueltas.
Además, agregaron que en alta montaña, por la gravedad de los hechos que suceden en esta zona, sobre todo de los accidentes, la policía, la GUM y Gendarmería trabajan a la par, muchas veces se dan este tipo de auxilios para solucionar problemas en el momento.
Sin embargo, desde la comisaría surgió otra versión que pone en duda ese cierre. Según trascendió, las cubiertas restituidas no serían las mismas, sino otras en peor estado.
El acta de préstamo fue firmada por el oficial principal Federico Orozco, el subcomisario Oscar Fernández y el propio Tijera.