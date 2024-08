Un pozo en Godoy Cruz hizo que 12 conductores destrozaran las cubiertas de sus autos en pocas horas

godoy cruz pozo autos con cubiertas rotas 3.jpg El pozo por el que al menos 12 autos reventaron alguna cubierta fue señalizado por los vecinos de la zona. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Los mismos conductores fueron quienes pusieron un tacho y unas ramas luego de ver lo que pasaba, para advertir a quienes circulaban por la zona. Recién en la mañana de este viernes, al conocerse todos los accidentes que hubo en el lugar, personal de Godoy Cruz llevó conos para señalizar correctamente el pozo.

Los conductores expresaron su enojo por un pozo en Godoy Cruz

"Bastante complicado y con mucha bronca. Hace 2 o 3 días que hacen la denuncia del mismo pozo y no lo arreglan, no lo señalizan. Es el tercer día consecutivo que está así y no hicieron nada", expresó un hombre a quien se le reventaron dos neumáticos. Agregó que esto impidió que su hijo llegara a horario al colegio y él no pudo ir a su trabajo.

godoy cruz pozo autos con cubiertas rotas 2.jpg Varios autos tuvieron la rotura de dos cubiertas como consecuencia de un pozo en Godoy Cruz. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Otro hombre que también pasó por el pozo no señalizado indicó: "Estamos esperando que nos tomen la denuncia porque supuestamente se tiene que hacer cargo la Municipalidad de Godoy Cruz. Encima hay que dejar de trabajar para solucionar este problema. Es indignante y no es nada fácil ni barato arreglarlo".

"En Godoy Cruz no se puede transitar por la cantidad de vehículos que hay y todas calles que están cortadas por arreglos que hace meses supuestamente están trabajando, pero no se ven los avances", agregó enojado el dueño de uno de los autos que quedó allí varado.