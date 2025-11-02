Un policía federal tenía más de 60 mil videos y fotos de niños abusados

La actividad desplegada por el acusado fue detectada por el sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

De esta forma se obtuvo información relacionada con el tráfico de imágenes de explotación sexual infantil a través de distintas redes del tipo P2P, como ser dirección de IP desde la cual se efectuó el intercambio de archivos, la empresa proveedora de servicios, titular de la misma, fecha y hora de la actividad, sitio o aplicación P2P utilizada, identificador o Hash de la imagen o video, usuario reportado y país y región de la misma.

poli2 En Salta. Las autoridades detuvieron a un efectivo de la policía federal porque tenía 60 mil videos sexuales de menores.

En el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, se realizó un allanamiento en el domicilio del investigado en la ciudad de Salta, donde se secuestró toda evidencia digital, y se detectaron alrededor de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil que intercambiaba y distribuía a través de redes del tipo P2P.

Cabe señalar que una red P2P (PEER TO PEER) consiste en un programa de intercambio de archivos en el que se comparten todo tipo de documentos, y que permite tanto el almacenamiento como la descarga directa desde el ordenador de uno o más usuarios de manera descentralizada, ya que cada equipo conectado a su red desempeña tanto funciones de servidor como de cliente.

Con estas acciones se busca generar verdadera conciencia en la población acerca de la importancia de individualizar y neutralizar el accionar de estas personas vinculadas a la pedofilia y proteger a niños, niñas y adolescentes, denunciando toda actividad sospechosa y logrando el compromiso en todos los ámbitos, sobre todo, en el familiar y escolar.

Fuente: eltribuno.com