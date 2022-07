Un policía bonaerense mató a un delincuente e hirió a otro al resistirse a un asalto

El efectivo se resistió al robo y extrajo su arma, momento en que se inició un tiroteo con los dos ladrones, también armados, en el que se contabilizaron al menos 12 balazos.

El mayor de los asaltantes, de 18 años y luego identificado por los voceros como Dylan Vélez, murió baleado en el lugar del enfrentamiento, mientras que su cómplice, de 17 años y cuya identidad no se revela por tratarse de un menor de edad, sufrió dos heridas, una por el impacto de un proyectil en la cintura y otra, un roce de bala en la cabeza, y fue hospitalizado.

El policía, en tanto, resultó ileso y alertó a las autoridades de la fuerza de esa zona sobre el episodio.

Al llegar al lugar, los pesquisas secuestraron el vehículo Volkswagen Suran en el que se movilizaban los delincuentes, que había sido robado poco antes en la misma zona a una mujer a la que interceptaron cuando lo sacaba del garaje de su casa, acompañada por su hermano.

La Matanza asalto ladrones policia.jpg Los jóvenes delincuentes se enfrentaron a los tiros con un policía de la Bonaerense, quien se resistió al robo de su moto, y uno de los ladrones cayó muerto

En ese hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad de la cuadra, se ve cuando los asaltantes bajan armados de un automóvil Peugeot 307 blanco y encaran a la mujer que estaba sentada al volante de la Suran.

Mientras era apuntada con un arma a la cabeza, la mujer fue tomada del cuello y arrastrada fuera del auto.

Tras apoderarse del vehículo, los asaltantes la liberaron y escaparon, al tiempo que dejaron abandonado allí el Peugeot que, según de determinó luego, habían robado en la zona del barrio San Alberto, también a mano armada a otra mujer.

La víctima del robo del Suran, identificada como Patricia, contó en la mañana de este miércoles al canal de cable Crónica HD que uno de los delincuentes le decía en todo momento "te mato, te mato, te mato" y que cuando la empujaron del auto otro le decía al compañero "matala, matala".

"Mi hermano estaba cerrando el portón. Ya eran las seis de la tarde, sacaba el auto para ir a buscar a mi hija a la escuela y me di cuenta de que me querían robar. Yo veo que se me pone un auto blanco atrás, que uno de ellos se baja y apunta a mi hermano. Abro la puerta para que se lleven el auto pero era todo forcejeo. Me suben al auto y me amenazan todo el tiempo", recordó Patricia.

"Uno de ellos me sube al auto amenazándome todo el tiempo. Estaban muy nerviosos y asustados. Yo no sabía lo que querían hacer y no se conectaban entre ellos, no sabía si era cambiar de auto, ni ellos sabían qué hacer, si querían llevarse el auto blanco y el mío", agregó.

La mujer también contó que le robaron todas las pertenencias y el celular, y que se trata del segundo asalto que sufre, ya que el año pasado también le robaron cuatro delincuentes en dos motos que se llevaron su auto.

Debido a que en el hecho estuvo involucrado un efectivo de la Policía Bonaerense, las actuaciones fueron derivadas a personal de Gendarmería Nacional, que secuestró dos armas de fuego que tenían los asaltantes y el arma policial para los peritajes de rigor.

Interviene en la causa el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza, quien no adoptó ningún temperamento para con el policía y espera para las próximas horas resultados de las pericias y la operación de autopsia sobre el fallecido para avanzar en la investigación por "robo y homicidio".

Las mismas fuentes consultadas señalaron que en la zona del tiroteo se contabilizaron al menos 12 vainas y casquillos que están siendo analizados con el fin de establecer con qué armas fueron efectuados los disparos.

La Matanza asalto y tiroteo arma.jpg El arma utilizada por uno de los delincuentes que quedó en el lugar del tiroteo, en La Matanza, y que será peritada por Gendarmería Nacional

El cuerpo de Vélez fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la autopsia, prevista para las próximas horas.

Por ultimo, el herido que tiene 17 años encuentra internado en el Hospital Paroissien de Rafael Castillo, fuera de peligro y bajo custodia policial.

Las fuentes dijeron que tanto él como su cómplice fallecido durante el enfrentamiento tenían antecedentes penales.