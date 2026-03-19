En un trágico accidente laboral, un operario de 35 años murió al quedar atrapado dentro de un silo de una planta de cereales, mientras realizaba tareas habituales junto a un compañero que logró salvar milagrosamente su vida.
Un operario de 35 años murió al quedar sepultado en un silo de una planta de cereales
En un lamentable incidente laboral, un operario murió al quedar atrapado en un silo de una planta cerealera mientras trabajaba con otro hombre, quien logró salvar su vida
El lamentable incidente produjo este miércoles en un establecimiento ubicado en Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y la víctima, Adolfo Eduardo Leguiza, quedó atrapado dentro de una estructura de almacenamiento de cereales.
El lamentable episodio ocurrió mientras el operario se encontraba realizando tareas habituales dentro de un silo junto a un compañero en una planta de cereales situada en la localidad de Mariano Benítez. En un momento determinado el cereal se desplazó de manera repentina y dejó a los dos trabajadores atrapados bajo una importante cantidad de granos.
En cuestión de segundos se activaron los servicios de emergencia de Pergamino, pero el cuerpo de Leguiza quedó totalmente cubierto por una montaña de cereal sin posibilidad de sobrevivir al impacto y la presión.
Mientras que el otro trabajador involucrado en el incidente, fue retirado de la estructura casi de inmediato por otros operarios de la planta y rescatistas especilizados, y fue trasladado de urgrnvia al Hospital San José, de Pergamino, donde quedó en observación tras sufrir una fuerte descompensación por la tensión del momento.
En el establecimiento trabajaron intensamente rescatistas, personal médico y servicios de emergencia, quienes concentraron sus tareas para salvar al trabajador que aún permanecía con vida y localizar al operario que quedó sepultado por los granos.
"Puchi" Leguiza era muy conocido en la comunidad rural de Mariano Benítez, localidad donde se encuentra el establecimiento, por su compromiso laboral, y su muerte provocó una profunda conmoción entre los trabajadores y vecinos.
El operativo de rescate y las tareas posteriores en la planta cerealera estuvieron coordinados por el instructor Guillermo Pascual, contando con la participación de rescatistas, personal sanitario y peritos judiciales de Pergamino.
La causa quedó radicada en la fiscalía de Pergamino a cargo de Francisco Furnari, quien espera el informe preliminar de la autopsia legal y la toma de declaraciones a los responsables y compañeros de la planta cerealera.
Especialistas del sector advirtieron una vez más que el trabajo dentro de las estructuras de almacenamiento es una de las tareas de mayor peligro de la actividad agropecuaria, ya que el cereal puede comportarse de manera similar a las arenas movedizas y los trabajadores que allí cumplen tareas de rutina pueden ser succionados en cuestión de segundos si se produce un desplazamiento inesperado de la materia.