Un operario de 35 años murió al quedar sepultado en un silo de una planta de cereales.

Muerte tragedia víctima

En cuestión de segundos se activaron los servicios de emergencia de Pergamino, pero el cuerpo de Leguiza quedó totalmente cubierto por una montaña de cereal sin posibilidad de sobrevivir al impacto y la presión.

Mientras que el otro trabajador involucrado en el incidente, fue retirado de la estructura casi de inmediato por otros operarios de la planta y rescatistas especilizados, y fue trasladado de urgrnvia al Hospital San José, de Pergamino, donde quedó en observación tras sufrir una fuerte descompensación por la tensión del momento.

En el establecimiento trabajaron intensamente rescatistas, personal médico y servicios de emergencia, quienes concentraron sus tareas para salvar al trabajador que aún permanecía con vida y localizar al operario que quedó sepultado por los granos.

"Puchi" Leguiza era muy conocido en la comunidad rural de Mariano Benítez, localidad donde se encuentra el establecimiento, por su compromiso laboral, y su muerte provocó una profunda conmoción entre los trabajadores y vecinos.

El operativo de rescate y las tareas posteriores en la planta cerealera estuvieron coordinados por el instructor Guillermo Pascual, contando con la participación de rescatistas, personal sanitario y peritos judiciales de Pergamino.

Muerte tragedia cereales

La causa quedó radicada en la fiscalía de Pergamino a cargo de Francisco Furnari, quien espera el informe preliminar de la autopsia legal y la toma de declaraciones a los responsables y compañeros de la planta cerealera.

Especialistas del sector advirtieron una vez más que el trabajo dentro de las estructuras de almacenamiento es una de las tareas de mayor peligro de la actividad agropecuaria, ya que el cereal puede comportarse de manera similar a las arenas movedizas y los trabajadores que allí cumplen tareas de rutina pueden ser succionados en cuestión de segundos si se produce un desplazamiento inesperado de la materia.