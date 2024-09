Un mendocino fue detenido en Neuquén acusado de intentar matar a su ex pareja

intento de femicidio neuquen hospital de añelo.jpg La mujer de 26 años quedó internada en el hospital de Añelo, en Neuquén, luego de ser víctima de un intento de femicidio. Foto: Gentileza diario La Mañana de Neuquén

La víctima indicó que la pasó a buscar con una excusa y notó que se desvió del camino. En un momento el hombre aceleró su auto y se arrojó del mismo antes de llegar a un barranco. Su intención era dejar a la mujer para que el auto cayera y ella muriera. Pero casi como un reflejo, ella también se lanzó del Sandero para salvar su vida.

Cuando el acusado la vio y se dio cuenta que ella no había caído con el auto, la arrastró y la tiró por el barranco. Luego de caer, él le tiró piedras desde arriba. La víctima se escondió de su ex pareja, quien bajó para buscarla pero no la encontró.

Una vez que sintió que su ex se había ido, salió de su escondite y llegó hasta una casa donde pidió auxilio. La Policía y una ambulancia llegaron al lugar para asistir a la mujer, quien fue llevada hasta un hospital por las heridas sufridas. Tuvo que ser operada y quedó internada.

La detención del mendocino por el intento de femicidio

El sospechoso fue detenido e imputado por el fiscal Andrés Azar por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa y en calidad de autor.

En una audiencia para pedir la prisión preventiva del acusado, el fiscal indicó que debía quedar detenido para resguardar la vida de la víctima, además de existir peligro de fuga porque es oriundo de Mendoza, y de entorpecimiento de la investigación, ya que en el momento de su detención señaló que no quiso matar a su ex pareja sino que se había quedado sin frenos en el auto.

Además, señaló que esto que ocurrió en la madrugada del lunes no fue un hecho aislado sino que la mujer ya había sido golpeada y que el hombre buscaba terminar con la vida de ella.

La jueza de garantías Natalia Pelosso dispuso la prisión preventiva por un plazo de 3 meses, a pesar que la fiscalía había pedido 6 meses.