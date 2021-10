Un joven se grabó mientras le daba una golpiza a su mascota

Su nombre no se revela por ser menor de edad, sin embargo en Twitter bajo el usuario @Calypneo (tras las denuncias cerró la cuenta) y las personas que intentan denunciarlo aseguran que es del partido bonaerense de 3 de Febrero.

Maltrato-animal6.jpg

La victima de su inentendible violencia ante un animal indefenso es perro similar a un caniche. El pequeño can recibe patadas, palazo y todo tipo de violencia de parte del menor de edad.

Luego de recibir miles de comentarios en las redes sociales y de ser denunciado, el pibe no mostró ningún tipo de arrepentimiento y hasta desafía a quiénes han iniciado una campaña para denunciar lo que hace.

Advertencia: el siguiente video puede herir la sensibilidad del lector:

"Gente, soy menor de edad para su información. Aunque logren hacer algo (lo dudo) no pasaré ni 1/4 de la condena. Y si me vienen a hablar de un psiquiátrico estaría de paso ahí. Como mucho un mes o dos con suerte. Y eso realmente no me importa", escribió en sus redes.

Y, a tono de burla, agregó: "Buenos días pobres sabandijas. Cómo andan. Para su hermosa noticia estoy acá libre, feliz, sano y con todas mis redes. Jajaja".

Maltrato-animal2.jpg

En su perfil de Facebook seguía desafiando a la gente que se ocupaba del tema y quería rescatar al perro: "Hagan lo que hagan voy a seguir", escribió. Y en otro posteo que también provocó indignación dijo: "¿Más videos quieren? Tengo muchos que no vieron. ¿Se piensan que solo fue con perros?". El mensaje lo acompañó con la foto de un gato.

Maltrato-animal3.jpg

El perro fue rescatado

"Abrigo animal San Roque", una ONG dedicada a combatir el maltrato animal, logró rescatar al pequeño de cuatro patas y ya está a salvo con una nueva familia. También convocaron a una marcha para el próximo domingo a las 15 en Loma Hermosa donde ocurrió el maltrato.

Además, hicieron la denuncia en la policía, el caso fue judicializado y les otorgaron la custodia del animal a quien van a llevar a una veterinaria y ya empezó una nueva vida.

Maltrato-animal4.jpg

Maltrato-animal5.jpg

Con información de TN.