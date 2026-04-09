¿Un infarto es un crimen? ¿Una muerte por un susto puede ser considerada un asesinato? La respuesta quedará en manos de 12 ciudadanos que definirán la suerte de un joven de 26 años imputado por el robo y presunto homicidio de una anciana ocurrido en Maipú a mediados de 2024.
¿Un infarto es un crimen?: el debate que tendrá un jurado popular por un caso
Una jueza confirmó que el Brasita, de 26 años, sea juzgado por el presunto crimen de una mujer de casi 80 años cuando fue víctima de un robo
Claudio Isaías Model, de 26 años y conocido como Brasita, será juzgado por la muerte de Mirta Dominga Alaniz (79). Una autopsia confirmó que la mujer falleció un infarto agudo agravado por una enfermedad cardíaca crónica. Pero para la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, se trató de un crimen. La investigadora judicial solicitó el juicio del caso calificado como homicidio en ocasión de robo -de 10 a 25 años de cárcel-.
El abogado defensor, Guillermo Yornet, sostiene que el delito por el que debe ser juzgado el Brasita Model es robo simple, ya que la muerte de la víctima no fue ocasionada por su cliente. En ese caso, podría quedar en libertad.
Tras un audiencia que se realizó en los últimos días, la jueza Dolores Ramón se inclinó por la teoría acusatoria y elevó la causa a juicio. Debido a la calificación, será un debate protagonizado por un jurado popular que deberá definir la suerte del criminal.
Robo, muerte y ¿crimen?
En las primeras horas del 6 de agosto de 2024, Mirta Alaniz caminaba en dirección a un kiosco ubicado en calles Gabriela Mistral y Mercedes de San Martín, en Gutiérrez. En ese momento fue víctima de un robo donde le sustrajeron su teléfono celular y mil pesos en efectivo. Si bien el ladrón nunca la agredió físicamente, la mujer se descompensó y terminó muriendo minutos después en el Hospital Paroissien.
Días después, Claudio Model fue detenido y quedó imputado por robo pero también por el crimen. Desde entonces, se encuentra privado de su libertad.