¿Un infarto es un crimen?: el debate que tendrá un jurado popular por un caso

Tras un audiencia que se realizó en los últimos días, la jueza Dolores Ramón se inclinó por la teoría acusatoria y elevó la causa a juicio. Debido a la calificación, será un debate protagonizado por un jurado popular que deberá definir la suerte del criminal.

Robo, muerte y ¿crimen?

En las primeras horas del 6 de agosto de 2024, Mirta Alaniz caminaba en dirección a un kiosco ubicado en calles Gabriela Mistral y Mercedes de San Martín, en Gutiérrez. En ese momento fue víctima de un robo donde le sustrajeron su teléfono celular y mil pesos en efectivo. Si bien el ladrón nunca la agredió físicamente, la mujer se descompensó y terminó muriendo minutos después en el Hospital Paroissien.

Días después, Claudio Model fue detenido y quedó imputado por robo pero también por el crimen. Desde entonces, se encuentra privado de su libertad.