Un violento episodio vecinal se registró en la madrugada de este viernes en San Martín, cuando un hombre le amputó un dedo de un machetazo a una mujer, también oriunda de la zona. El hecho ocurrió en la zona de Carril Chivilcoy y motivó la intervención del personal policial luego de un llamado a la línea de emergencias.
Un hombre de San Martín le amputó de un machetazo el dedo pulgar a una mujer
El ataque ocurrió de madrugada en el carril Chivilcoy. Fue en una pelea entre vecinos. La víctima intentó mediar en una discusión y fue gravemente herida
Según informaron fuentes policiales, minutos antes de las 2 una mujer llamó al 911 para denunciar que un hombre armado con un machete estaba intentando agredir a su marido en medio de una fuerte discusión vecinal.
Cómo sucedió el hecho violento
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la situación ya había derivado en una agresión. Una vecina resultó lesionada luego de intervenir al escuchar gritos provenientes de la vivienda contigua. La mujer fue atacada directamente por el agresor, quien le asestó un machetazo que le provocó la amputación de uno de sus dedos.
Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al hospital Perrupato. En el nosocomio recibió atención médica y, luego de ser asistida por los profesionales, fue dada de alta.
El hecho generó conmoción entre los vecinos, que se acercaron al sitio tras el arribo de la Policía.
Detención y secuestro de armas
Luego de asistir a la mujer herida, el personal policial se dirigió al domicilio del agresor. Allí procedieron a su aprehensión y al secuestro de un machete y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, que fueron hallados en el fondo de la propiedad.
Ambos elementos quedaron a disposición de la Justicia como parte de la investigación.
Conflictos previos entre las familias
Vecinos de la zona manifestaron que entre ambas familias ya existían conflictos de vieja data. Indicaron que, durante la jornada, al agresor le sustrajeron una garrafa, hecho que desató el enojo del hombre.
Tras ese episodio, el sujeto tomó el machete y se dirigió al domicilio donde se produjo el ataque, iniciando una riña que terminó con la mujer gravemente herida al intentar intervenir.
La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, que investiga las responsabilidades penales del detenido y las circunstancias que rodearon el violento hecho.