Un hombre de San Martín le amputó de un machetazo el dedo pulgar a una mujer

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al hospital Perrupato. En el nosocomio recibió atención médica y, luego de ser asistida por los profesionales, fue dada de alta.

El hecho generó conmoción entre los vecinos, que se acercaron al sitio tras el arribo de la Policía.

Detención y secuestro de armas

Luego de asistir a la mujer herida, el personal policial se dirigió al domicilio del agresor. Allí procedieron a su aprehensión y al secuestro de un machete y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, que fueron hallados en el fondo de la propiedad.

Ambos elementos quedaron a disposición de la Justicia como parte de la investigación.

Conflictos previos entre las familias

Vecinos de la zona manifestaron que entre ambas familias ya existían conflictos de vieja data. Indicaron que, durante la jornada, al agresor le sustrajeron una garrafa, hecho que desató el enojo del hombre.

Tras ese episodio, el sujeto tomó el machete y se dirigió al domicilio donde se produjo el ataque, iniciando una riña que terminó con la mujer gravemente herida al intentar intervenir.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, que investiga las responsabilidades penales del detenido y las circunstancias que rodearon el violento hecho.