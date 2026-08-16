Un hombre que estaba prófugo desde mayo por un homicidio fue detenido en Guaymallén

Según la hipótesis de la Fiscalía de Homicidios, el acusado mantuvo una fuerte discusión con Pérez Álvarez en la vía pública. Durante el altercado, habría sacado un arma de fuego y efectuado seis disparos contra el hombre, que murió en el lugar a causa de las heridas.

Tras el ataque, el sospechoso escapó y permaneció prófugo hasta este viernes, cuando los investigadores lograron ubicarlo.

Un celular sería clave para la investigación

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Penal Colegiado N.º 1 a pedido de la Fiscalía de Instrucción N.º 18, de la UFI de Homicidios.

Durante el allanamiento, los policías secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes. El dispositivo podría aportar nuevos elementos para reconstruir el hecho y avanzar en la investigación.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, acusado de su presunta participación en el homicidio de Pérez Álvarez.