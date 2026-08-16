Un hombre que estaba prófugo desde mayo por un homicidio fue detenido en Guaymallén
El sospechoso fue capturado en Colonia Segovia, luego de una investigación que permitió localizarlo mediante la señal de su celular
El sospechoso fue localizado por investigadores de la División Homicidios a partir del rastreo de la señal de su teléfono celular. Después de confirmar mediante tareas de campo que se encontraba en ese lugar, los efectivos realizaron el allanamiento y concretaron la captura en horas de la tarde del viernes.
Cómo fue el crimen que ocurrió en mayo
El homicidio que originó la investigación ocurrió el 17 de mayo de 2026, cerca de las 3.30, en calle Servet, a unos 20 metros de Correa Saá, en Guaymallén. La víctima fue Gustavo Adolfo Pérez Álvarez.
Según la hipótesis de la Fiscalía de Homicidios, el acusado mantuvo una fuerte discusión con Pérez Álvarez en la vía pública. Durante el altercado, habría sacado un arma de fuego y efectuado seis disparos contra el hombre, que murió en el lugar a causa de las heridas.
Tras el ataque, el sospechoso escapó y permaneció prófugo hasta este viernes, cuando los investigadores lograron ubicarlo.
Un celular sería clave para la investigación
El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Penal Colegiado N.º 1 a pedido de la Fiscalía de Instrucción N.º 18, de la UFI de Homicidios.
Durante el allanamiento, los policías secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes. El dispositivo podría aportar nuevos elementos para reconstruir el hecho y avanzar en la investigación.
El hombre quedó a disposición de la Justicia, acusado de su presunta participación en el homicidio de Pérez Álvarez.
En pocas palabras
- Prófugo por homicidio: un hombre de 36 años fue detenido en Guaymallén tras estar prófugo desde mayo.
- Investigación celular: la captura se concretó en Colonia Segovia tras rastrear la señal de su teléfono.
- Crimen: el sospechoso es acusado de efectuar seis disparos contra Gustavo Adolfo Pérez Álvarez en mayo.