Un hombre de Chubut fue extorsionado desde la cárcel de Mendoza y pagó $2 millones

Embed - URGENTE: desarticularon una BANDA que EXTORSIONABA desde la CÁRCEL

Tiempo después, un hombre se presentó ante el denunciante, dijo que era el padre de la supuesta menor, exigió dinero bajo amenaza de denunciarlo y argumentó que su hija habría intentado quitarse la vida por lo que necesitaba ayuda psicológica urgente.

Como si fuera poco, personas que afirmaban ser abogados y hasta un fiscal enviaban documentación trucha, donde incluyeron un supuesto amparo por “ciberacoso” y un acta de defunción, donde aseguraron que la joven se habría suicidado producto de la situación.

Finalmente y tras fuertes presiones, la víctima realizó varias transferencias bancarias a los estafadores, por un monto de $2 millones.

Los efectivos de la División Unidad Operativa Esquel analizaron los movimientos bancarios y reconstruyeron la ruta del dinero al identificar los fondos que eran derivados a allegados de un interno alojado en una celda del Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte, señalado como presunto organizador de la maniobra.

También en Mendoza se detectó un domicilio del barrio La Gloria, donde residirían otros dos integrantes de la banda.

Con el material probatorio, el juzgado interviniente ordenó los allanamientos que fueron realizados con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la PFA, donde se identificó y notificó de la causa a los investigados, argentinos y mayores de edad.

Además, en el procedimiento se secuestraron 2 notebooks, 8 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.