Un hombre de 72 años fue apuñalado por un cuidacoches tras negarse a darle dinero

Fuentes policiales dijeron a Télam que en ese momento un cuidacoches le solicitó dinero para cuidar su auto, aunque el hombre se negó.

Según las fuentes, el hombre fue agredido por la espalda con un objeto punzante, por lo que debió ser trasladado por su pareja a un hospital cercano para ser asistida.

Personal de la Comisaria Vecina 1 E de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento del hecho luego del aviso por parte del Sanatorio Otamendi, del barrio de Recoleta, adonde el hombre ingresó herido de arma blanca.

El médico de guardia de la institución informó que el paciente presentaba una "herida cortopunzante en zona de la espalda baja".

Polak fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra internado fuera de peligro, añadieron los voceros.

El hecho quedó caratulado como "tentativa de robo y lesiones" por el fiscal Lucio Herrera, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional 9, quien ordenó una serie de peritajes y un relevamiento por el lugar en busca de las imágenes de las cámaras de seguridad que puedan haber captado el ataque o la fuga del agresor para intentar identificarlo.

En diálogo con agencia Télam, un vecino del barrio comentó que, en inmediaciones al lugar del hecho, hay más de veinte personas que se hallan en situación de calle y se reúnen en la plaza Dorrego, entre quienes se encuentran varias personas que se dedican a realizar el trabajo de "cuidacoches".

Este martes por la mañana, en tanto, Eduardo, el diariero de la zona, aseguró que donde ocurrió el hecho "es un lugar complicado" por cuestiones de inseguridad.

"Me enteré por otros 'trapitos' que no fueron (los que agredieron al hombre) los que estaban de ayer, sino que vienen de otros lados, no se sabe de dónde. Hace años que vienen", dijo en diálogo con un canal porteño.

El hombre agregó que en la zona "hay dos domos" que filman pero que igual "faltan policías" que realicen tareas de prevención en la zona.

A su vez, una mujer que trabaja en un comercio del barrio afirmó que "hay pocos policías" y que lo sucedido los "perjudica en las ventas" porque la gente no concurre por temor a ser asaltados.

Es el sexto caso –según los registros de Télam- en el que los "cuidacoches" son protagonistas de hechos policiales.

El primero del año se registró el 1 de enero, cuando una joven de 29 años denunció que fue abusada sexualmente por un cuidacoche en la zona de la Rambla de Mar del Plata.

En febrero, un "trapito" fue asesinado de un disparo al intentar evitar que dos delincuentes le robaran la cartera a una mujer en la ciudad santafesina de Rosario.

En tanto, en el distrito costero de Alto Verde, también en Santa Fe, un hombre murió y su hermano fue gravemente herido tras ser atacados por un hombre con un arma blanca cuando se encontraban cuidando autos.

En febrero, en la ciudad de La Plata, un cuidacoche fue asesinado por otro tras un enfrentamiento entre ellos.

En uno de los últimos casos registrados, un hombre fue detenido acusado de atropellar a un joven que cuidaba autos en la zona de norte de Mar del Plata.

En tanto, un cuidacoches murió tras agonizar cuatro días a raíz de las puñaladas recibidas durante una pelea con el conductor de un vehículo, que quedó detenido por el crimen, ocurrido en septiembre último en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.