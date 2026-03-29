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Borracho al volante

Un hombre con 2,45 de alcohol en sangre atropelló a una nena y la dejó internada en el Notti

La pequeña quedó internada en el Hospital Notti con politraumatismos. Un menor de 14 años también resultó herido

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El conductor alcoholizado tenía 2,45 gramos de alcohol por ligro de sangre. La nena quedó internada en el Notti.

El conductor alcoholizado tenía 2,45 gramos de alcohol por ligro de sangre. La nena quedó internada en el Notti.

Foto: Nicolás Rios / Diario Uno

Un conductor que quintuplicó el límite de alcohol permitido atropelló a dos menores en el barrio Los Barrancos 2 de Godoy Cruz este sábado a las 19.30 y fue detenido. Una nena de 5 años quedó internada en el hospital Notti.

Según el parte policial, un Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 44 años, impactó contra 2 peatones menores de edad en la intersección de El Salvador y Cuba.

La nena de 5 años fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada al Notti, donde quedó internada. Mientras que un adolescente de 14 años fue llevado por sus familiares a otro nosocomio con lesiones leves.

Espera de pacientes en el Hospital Notti. Foto Axel Lloret.
La nena qued&oacute; internada en el hospital Notti. Imagen ilustrativa.

La nena quedó internada en el hospital Notti. Imagen ilustrativa.

El dosaje de alcohol arrojó 2,45 gramos por litro de sangre, casi cinco veces el límite permitido de 0,5. El vehículo fue retenido y el conductor quedó a disposición del Juzgado Contravencional N°1 por infracción a la Ley de Tránsito.

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