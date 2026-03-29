Un hombre con 2,45 de alcohol en sangre atropelló a una nena y la dejó internada en el Notti

Según el parte policial, un Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 44 años, impactó contra 2 peatones menores de edad en la intersección de El Salvador y Cuba.

La nena de 5 años fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada al Notti, donde quedó internada. Mientras que un adolescente de 14 años fue llevado por sus familiares a otro nosocomio con lesiones leves.