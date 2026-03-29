Un conductor que quintuplicó el límite de alcohol permitido atropelló a dos menores en el barrio Los Barrancos 2 de Godoy Cruz este sábado a las 19.30 y fue detenido. Una nena de 5 años quedó internada en el hospital Notti.
Borracho al volante
Un hombre con 2,45 de alcohol en sangre atropelló a una nena y la dejó internada en el Notti
La pequeña quedó internada en el Hospital Notti con politraumatismos. Un menor de 14 años también resultó herido
Según el parte policial, un Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 44 años, impactó contra 2 peatones menores de edad en la intersección de El Salvador y Cuba.
La nena de 5 años fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada al Notti, donde quedó internada. Mientras que un adolescente de 14 años fue llevado por sus familiares a otro nosocomio con lesiones leves.
El dosaje de alcohol arrojó 2,45 gramos por litro de sangre, casi cinco veces el límite permitido de 0,5. El vehículo fue retenido y el conductor quedó a disposición del Juzgado Contravencional N°1 por infracción a la Ley de Tránsito.