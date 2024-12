Un influencer mendocino hizo un vivo mientras agredía a la Policía y lo mandaron al psiquiátrico

San Rafael fisicoculturista Policía 2.jpg El físicoculturista transmitió en vivo mientras corría por las calles de San Rafael para escapar de la Policía.

David Verdú se destaca por su gran físico debido a que es entrenador y fisicoculturista. Es conocido en las redes sociales como el Chapa Fit y tiene muchos seguidores en sus redes sociales, quienes ayer compartieron la transmisión en vivo por Instagram que hizo cuando la Policía lo detuvo.

"No me toqués", le decía a un policía cuando ya estaba dentro del móvil. "Me sacaron la bebida, me está tocando y no puede hacerlo. No voy a permitir que me toque, no hay ninguna ley que diga que me pueden tocar ni cortar el teléfono. Los voy a hundir a estos, los voy a humillar", decía fuera de sí sin dejar de mostrar su cara.

"Soy el chabón más famoso de toda la Argentina. Te voy a humillar. Te recibiste de uniformado y no estás capacitado para atenderme a mí porque no sabés las leyes. No me podés tocar ni sacar un vaso de agua. Policía, vos a mí no me tocas un pelo", expresó en su transmisión en vivo.

Mientras el efectivo le pedía que le entregara el teléfono, la situación se puso cada vez más violenta: "Te voy a arrancar la cabeza. Si me tocás me das margen para que te pegue, te arranco la cabeza y te quiebro todos los huesos en un instante".

El fisicoculturista que intentó escapar de la Policía en San Rafael

Ante las constantes provocaciones de David Verdú, los efectivos actuaron como indica el protocolo para poder seguir con el procedimiento y cumplir con el traslado a un neuropsiquiátrico como lo había ordenado la Justicia de Familia.

En ese momento, el influencer -siempre con el celular encendido- se bajó del móvil, se enfrentó con los policías y comenzó a correr. Las sirenas se escuchaban detrás de él, y cuando le pedían que se detuviera, su respuesta era: "No, no quiero".

Era una hora pico, había mucho tránsito y personas en la calle que se sumaron a la persecución hasta que atraparon al Chapita Fit, quien cayó al suelo y fue esposado.

Luego, fue filmado cuando estaba dentro de una ambulancia, donde a los gritos hablaba con Dios y le pedía que perdonara a esas personas que lo atraparon porque "son ignorantes".

San Rafael fisicoculturista Policía 3.jpg Un peatón ayudó a la Policía detener a David Verdú quien corría por el centro de San Rafael.

La explicación de la Justicia

A través de un comunicado el Ministerio Público Fiscal explicó que la medida que se llevaba adelante el jueves al mediodía tenía que ver con una orden de la Justicia de Familia debido a pruebas y antecedentes que dejaban en evidencia un cuadro psiquiátrico de David Verdú luego de que su familia pidió ayuda debido a sus intenciones de quitarse la vida.

Luego del episodio ocurrido en el centro de San Rafael, el deportista de 33 años fue llevado al área de Salud Mental del Hospital Schestakow, donde quedó internado para proteger su integridad psicofísica.

Mientras, este viernes se espera que se realice una pericia psicológica para verificar si es consciente de todo lo ocurrido.